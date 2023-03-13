反對台獨！中國兩會閉幕　習近平：堅持九二共識

中國「兩會」於今（13）日閉幕，在前幾日獲得史無前例第三任期的習近平，也以「新一任」中華人民共和國主席身分，在閉幕會上發表重要講話。其中提到台灣問題時，習近平表示將堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，「堅定不移推進祖國統一進程」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
中國十四屆全國人大一次會議於人民大會堂舉行閉幕會，習近平以中國國家主席身份發表致詞，一開口便指出，「這次大會選舉我繼續單人中華人民共和國主席，我對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝！」
習近平表示，「這是我第三次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任。我將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守、竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托！」
習近平後續在致詞中談到港澳台問題時，表示要扎實推進「一國兩制」實踐和「祖國統一大業」。並稱「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。」