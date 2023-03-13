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反對台獨！中國兩會閉幕　習近平：堅持九二共識

▲中國國家主席習近平在中國全國人大一次會議閉幕會上發表重要講話。（圖／翻攝自人民網）
▲中國國家主席習近平在中國全國人大一次會議閉幕會上發表重要講話。（圖／翻攝自人民網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國「兩會」於今（13）日閉幕，在前幾日獲得史無前例第三任期的習近平，也以「新一任」中華人民共和國主席身分，在閉幕會上發表重要講話。其中提到台灣問題時，習近平表示將堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，「堅定不移推進祖國統一進程」。

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中國十四屆全國人大一次會議於人民大會堂舉行閉幕會，習近平以中國國家主席身份發表致詞，一開口便指出，「這次大會選舉我繼續單人中華人民共和國主席，我對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝！」

習近平表示，「這是我第三次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任。我將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守、竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托！」

習近平後續在致詞中談到港澳台問題時，表示要扎實推進「一國兩制」實踐和「祖國統一大業」。並稱「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。」

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