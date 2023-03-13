台科大講座教授蘇順豐、黃炳照　入選高度被引用學者

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蘇順豐分享個人研究經歷與歷程，他認為研究可以從自己的角度看問題、找到問題，進而去解決問題，這是科學邏輯且理性的，因此對研究很有興趣、很好玩，也從中找到成就感。
蘇順豐說，指導研究生時都會問他們想要做什麼，進一步引導學生界定問題，他希望鼓勵學生們自己找到問題，而不是給老師做得題目，這樣才是真正的研究。蘇順豐鼓勵學生，「只要有問題就可以畢業」，或許學生們一開始提出的不是真正問題，有些太簡單，有些太難根本做不成，但只要能看出問題，找到對的問題，往下做，出現的問題就會是真正的問題，進而找到新的研究方法和解決方式，就是好的研究，就能畢業。
台科大指出，黃炳照長期投入奈米結構能源材料研究，包含鋰電池、燃料電池、太陽能電池等，突破傳統電池技術瓶頸。黃炳照為教育部終生榮譽國家講座主持人，亦曾獲頒德國「宏博研究獎」等國內外多項獎座榮譽，具有國際高能見度。
黃炳照的研發成果不只與國際各頂尖研究團隊合作，提供電池效能分析技術，研究成果與應用更深深影響民眾的日常生活。黃炳照表示，只要想找到答案，就可以有恆心堅持下去，研究對他而言是與興趣結合，期待透過自己求學、研究歷程，鼓勵更多學生學生投入科研工作。
科睿唯安遴選全球大學、研究機構和商業組織中對所在研究領域具有重大和廣泛影響的頂尖科學人才。高被引學者的遴選方法論由科睿唯安科學資訊研究所（ISI）的文獻計量學專家和數據科學家基於Web of Science™引文數據及其分析而制定。
科睿唯安2022年度「高被引學者」名單，有來自全球69個國家和地區的6,938名科學家入選高被引學者名單，美國共有2,764人次入選，佔名單總數的38.3%，排名第1，其中哈佛大學共有233人次上榜，再度成為擁有全球高被引學者人數最多的機構；中國今年排名第2，共有1,169人次入選，與美國的差距進一步縮小，英國排名第3。亞洲國家中除中國排名第2外，新加坡首度入選為第10名。