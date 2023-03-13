愛莉莎莎課程撈上億！賣蠟燭2天「營業額破200萬」太會賺
百萬YouTuber愛莉莎莎去年底推出自媒體經營教學課程，吸引2.6萬人報名，估計吸金上億元，不過她當時也澄清扣除額外費用最後實拿沒這麼多。相當有生意頭腦的她，10日進一步擴張事業版圖，宣布自己又有另一個身分「生活質感品牌老闆娘」，首波產品線賣蠟燭，豈料才開賣2日營業額就突破200萬元，讓她興奮直呼：「狀況比預期好太多了」。
記者郭佩蓉/綜合報導
愛莉莎莎昨（12）日在IG發文，除了感謝粉絲們支持她的品牌，讓上市才兩天的蠟燭營業額破200萬，「原本很擔心整個產品線就只有三顆蠟燭，會不會沒有人買，沒想到狀況比預期好太多了」。
愛莉莎莎表示，除了蠟燭以外，最近也有在準備融蠟燈以及擴香的產品線，香水目前則在評估規劃中，「也有請專業的調香老師跟我們配合，我自己在創立品牌的過程中，也進修了一些調香的課程」，她坦言雖然創品牌不是一件容易的事，也經歷了好幾個月鬼打牆的階段，還好現在漸漸步上正軌了，「大家假如有什麼希望我們推出的香味，都可以在下面許願，我會參考大家的意見，ㄧ天一天把個品牌做的越來越優秀，讓大家一起每天犒賞自己」。
事實上，愛莉莎莎會創立品牌的起因是在拍「最貴旅館系列」的過程中，開始有一種想要把居家環境打造的比五星級旅館還舒服的心情，因此一直在醞釀著，從一年半前就開始籌劃，「ALSS這個品牌的終極目標是希望讓大家犒賞自己的方式，不要只侷限在偶爾度假、住旅館時，而是『每一刻，都要記得犒賞自己』」，網友也紛紛留言：「莎莎真的很會賣耶好厲害哦」、「有愛莉莎莎就是讚」、「期待收到」、「恭喜莎莎」。