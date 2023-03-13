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特企／蔣萬安側重都更小內閣　力拚64萬戶危老更新

▲因海砂屋被列為危樓的富品建設關渡黃金成一案。（圖／品牌提供）
▲因海砂屋被列為危樓的富品建設關渡黃金成一案。（圖／品牌提供）

本報訊

剛就任的台北市市長蔣萬安，最在意的施政重點莫過於居住安全。台北市有超過7成的房子，屋齡都在30年以上，平均屋齡達到37年，堪稱全台最「老」，這些老屋總計高達64萬戶，其中不乏有17處整建住宅、84處海砂屋及110處危險建築，儘管如此，台北房價卻還是六都之冠，屢創新高。

蔣萬安認為必須嚴肅面對老屋耐震度不足、管理欠佳的居住安全問題。當中地方政府的態度會是關鍵，所以在競選期間，他頻頻強調要透過都市更新，讓台北市脫胎換骨，對於公辦都更提出三個政見「早進場、擴量能、增彈性」。

蔣萬安表示「早進場」是因為現在民眾參與意願的門檻要90%，政府才能進場，所以他主張降低門檻至75%，讓政府及早介入；「擴量能」是因現在推動公辦都更人力不足、流動率高，將透過增加預算補充人力，達到擴張量能；「增彈性」是希望未來針對有公共安全疑慮，以及過去有特殊歷史背景的整宅，透過專案方式檢討基準容積率，整體提升民眾參與意願。

而蔣萬安上任後也貫徹他的初衷，延攬許多具有都市更新專業背景的小內閣來為他擘畫及執行，包括副秘書長張溫德以及都發局長王玉芬都能協助各項市政無縫接軌
 

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▲富品建設董事長曾富瑋建議，平均地權條例將上路，選擇可依照自身需求，提供彈性參與模式的實施者，才能立於不敗之地。（圖／品牌提供）
▲富品建設董事長曾富瑋建議，平均地權條例將上路，選擇可依照自身需求，提供彈性參與模式的實施者，才能立於不敗之地。（圖／品牌提供）
由富品建設擔任實施者的台北市北投區知行路上的海砂屋都更案，該社區於921大地震後，即被判定為危樓，有些住戶的家，主梁已經坍塌下來，地板傾斜，天花板上的水泥塊搖搖欲墜，居住安全受到極大威脅。

該案件屋齡三十八年，為六連棟五層老公寓，基地面積為320.95坪，以委建加上合建的方式進行，目前同意比例超過九成，事業計畫已經申掛，按照居住的危險程度，十分符合蔣萬安口中要加速審核的都更案。

富品建設董事長曾富瑋表示，近來委建（自地自建）模式興起，顧名思義是由地主委託建商起厝，建設過程由建商主導，包括把關控制成本及協助遴選相關廠商，而後續的自行籌備資金、施工品質檢核及驗收、銷售等皆由地主負責。曾富瑋提醒，合建和委建沒有好壞，全憑個人需求，比如委建相對合建複雜得多，適合擁有營造相關專業及希望價值最大化的地主。當平均地權條例上路，房市前景面臨挑戰之際，選擇可依照地主需求，提供地主彈性參與模式的實施者，才能立於不敗之地。

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