王菲牽手謝霆鋒飛香港！身價20億揹平價包 機艙甜互動曝
港星謝霆鋒與天后王菲2014年驚傳「世紀大復合」，如今過了9年，兩人近日在北京機場被直擊牽手的甜蜜畫面，對比2000年的「世紀牽手」一幕，恩愛程度絲毫未減，讓粉絲們超級感動，在機艙內甜蜜互動也隨之曝光，此趟謝霆鋒飛往香港，是為了宣傳新電影，王菲則是單純陪伴男友，小倆口的同框畫面瞬間登上媒體版面。
記者賴禹妡/台北報導
根據港媒《東網》報導，謝霆鋒及王菲11日一同現身北京機場，在機場大方牽手曬恩愛，同框畫面立即引爆熱議，也有網友貼出機艙內的照片，只見謝霆鋒走在前面找位置，王菲則緊隨其後，小倆口的互動既甜蜜又有默契，可見復合後感情甜蜜依舊。
王菲與謝霆鋒飛抵香港後，下機走VIP通道，接著出機場直奔謝霆鋒住家，據悉，謝霆鋒此趟到香港是為了出席於13日展開的「香港國際影視展」，準備宣傳電影《海關戰線》，停留4、5天後再飛往北京拍廣告，王菲則是單純陪男友同行，沒有公開自己的行程。
另外，還有人發現王菲搭機所揹的背包，竟是美國平價名評價品牌JanSport，價錢約美金65元（約新台幣2023元），且她自2019年就揹過，使用了至少4年，對比外傳身價高達20億人民幣（約台幣90億元）的天后來說，實在非常節儉又親民。