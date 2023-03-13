奧斯卡／布蘭登費雪淚奪影帝　扮270公斤同志逼哭觀眾

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而《黑天鵝》導演戴倫艾洛諾夫斯基，他花了10年才將新作《我的鯨魚老爸》搬上大銀幕，因為他不知道該找誰來演，直到某天他看到1部巴西獨立電影的預告片，布蘭登費雪在裡面演了1個小角色，才動念想邀請他，「坦白講，我沒有真的看過他的任何一部電影，我沒有看過《森林泰山》、《急凍原始人》，我有看過《神鬼傳奇》，但沒有看很多。」
布蘭登費雪在片中飾演一名試圖與女兒修補關係的270公斤男同志老爸，每天必須花上6小時化妝，並穿上重達300磅（約171公斤）的特殊服裝，還花了好幾個月接受訓練，學習體重過重的人們如何移動。這套特殊服裝讓布蘭登費雪在拍攝過程中吃盡苦頭，每天收工時將脫下它後會感到頭暈目眩，布蘭登費雪形容「就好像登上了威尼斯的船」。
布蘭登費雪準備角色時，跟許多患有飲食障礙的人們接觸，這些人幾乎都在年輕時遭到某人嚴厲對待，而這深深影響了他們成年後的生活，「從健康的角度來看，報復性言論會對人們造成傷害，他們就是血淋淋的例子，因此我覺得我要盡可能真實地講述他們的故事。」
布蘭登費雪認為，患有飲食障礙的人們將會認同這部電影，「像查理（角色名）這樣的人一生都在被人嘲笑和羞辱，他不得不做出選擇，是要自我崩潰還是採取正向的態度去面對。」
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