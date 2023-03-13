奧斯卡／《媽的多重宇宙》抱走最佳影片 橫掃7獎大贏家
第95屆奧斯卡頒獎典禮今（13）日於美國洛杉磯舉行，《媽的多重宇宙》擊敗勁敵《西線無戰事》、《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等片，拿下最佳影片，同時抱走最佳導演、女主角、男配角、女配角、原著劇本、剪輯6大獎，締造首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊、第3位華人最佳導演關家永的紀錄。
記者羅凌筠/綜合報導
《媽的多重宇宙》講述55歲的美國華裔移民女主角，在爸爸生日大壽這天，除了要阻止女兒暴走出櫃、替無用丈夫擦屁股，還得去稅務局向古板大嬸解釋不太妙的稅務問題。結果踏進大樓電梯後，丈夫搖身一變演起《駭客任務》，聲稱自己是另一個宇宙的版本，而女主角也是千萬宇宙裡的其中一個。還來不及理解，邪惡勢力已在多元宇宙中蔓延，世界即將毀滅，只有一無是處的女主角才能拯救世界。
《媽的多重宇宙》製作團隊跟台灣頗有淵源，導演關家永（Daniel Kwan）的父親來自香港，母親來自台灣，這部電影也反應著自己的成長背景，尤其跟媽媽之間的關係，都投射在裡面，在構思劇本的時候，關家永提出「讓我媽媽進入《駭客任務》是一個非常有趣的概念」，也因此寫出《媽的多重宇宙》這部腦洞大開的奇幻家庭片。
劇中的女兒史蒂芬妮許（許瑋倫Stephanie Hsu）的媽媽同樣來自台灣，亞裔美國家庭故事讓她們很有感，她帶媽媽上戲院觀影，母親在電影結束後，感動地指著楊紫瓊所飾演的角色：「那就是我！」