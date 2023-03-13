身分證有「9」爽喝金色三麥精釀啤酒 幾個9送幾杯到4/16
金色三麥回歸超強「尋找三麥人」活動！今年2023年度三麥人幸運數字，特別由金色三麥集團創辦人葉榮發抽出，只要身分證字號中有「9」，內用即可免費兌換「350ml精釀啤酒」一杯，而且有幾個「9」就換幾杯，快揪「9」友即日起爽喝至4/16！而且外籍人士出示統一證也可以參加，同樣證號中幾個「9」，就換幾杯350ml精釀啤酒。
記者蕭涵云/台北報導
連續兩年引起「現象級搶訂熱潮」的金色三麥「尋找三麥人」活動強勢回歸啦！今年特別由金色三麥集團創辦人葉榮發，抽出2023年度三麥人幸運數字，即日起至4/16，凡身分證字號中有「9」，內用即可免費兌換「350ml精釀啤酒」一杯，豪氣給出有幾個「9」就換幾杯！沒有身分證的外籍人士別緊張，秀出統一證字號中有「9」，內用也可免費兌換350ml啤酒一杯，同樣有幾個「9」就能換幾杯。
即將迎接世界棒球經典賽八強、NBA例行賽等多種人氣運動賽事熱播，網路票選運動啤酒餐廳冠軍的「金色三麥」，正好祭出「尋找三麥人」送啤酒活動，讓大家憑證免費兌換啤酒助興，業者放話邀請全台三麥人一起刷新海量紀錄。提醒大家往年活動期間，不只門市預約電話滿線，線上平台預約量也會爆增，避免一位難求，建議揪上「9」友提早訂位囉。