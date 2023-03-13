美女主播吳宇舒懷孕！挺5月肚曝喜訊 自嘲：不是吃太飽
41歲的東森當家女主播吳宇舒，因為外型甜美深受歡迎，和同業老公朱凱翔結婚10年，終於迎來好消息，在臉書曬出胎兒超音波照片，公布懷孕5個月的喜訊，幽默自嘲自己的小腹微突「不是吃太飽」，得到一排藍勾勾名人連聲道恭喜，粉絲也誇她根本看不出孕肚，外貌一樣纖細美麗。
記者江芷稜/綜合報導
吳宇舒人氣超旺，2013年結婚時曾讓不少觀眾心碎，她婚後經常被關心何時生小孩，連鄰居都會主動詢問，讓她相當困擾，曾經有網友在臉書留言「怎麼都不下蛋，也不年輕，別只顧自己了！」讓吳宇舒直言感到不受尊重，爆氣回覆對方「想要雞蛋可以去市場買」。
如今婚後10年終於懷孕，吳宇舒幽默表示「我承認最近不是吃太飽，也不是3個月不能講……，其實是懷孕5個月了」，曬出穿著套裝坐在主播檯上、小腹微突的模樣，笑稱以前的窄裙都穿不下了，愛犬「畢露」看著胎兒超音波照片，一臉茫然的表情相當搞笑。
主播好友們連聲向她道恭喜，林季瑩、房業涵稱讚她外表又瘦又漂亮，不像懷孕5個月的孕婦，她笑說「哈哈，那是假象」，許多網友祝福小寶貝能像她顏值高、有雙長腿，吳宇舒也坦言希望孩子長得像自己，數度強調這點很重要，升格當媽媽的好心情溢於言表，和粉絲互動相當有趣。