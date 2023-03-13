賈永婕老公「手機滿滿林襄」爽坐髮香區！她傻眼：一直拍

48歲女星賈永婕和老公王兆杰（George）結婚多年，育有兩女一子，婚姻幸福美滿，長年熱衷公益活動、捐贈醫療物資，因此也有「防疫女神」之稱。近日世界棒球經典賽（WBC）開打，她也想起10年前穿著火辣比基尼飛到日本替中華隊加油的往事；10年後，她再度親臨球場觀賽，一家人剛好坐在啦啦隊「髮香區」，老公還忍不住狂拍林襄等人，讓她哭笑不得：「手機裡滿滿的女孩兒照片」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲賈永婕當年穿比基尼替中華隊打氣。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）▲女星賈永婕11日親臨棒球場替中華隊加油。（圖／翻攝自賈永婕臉書）經典賽近日開打，中華隊先是輸給巴拿馬，後來陸續贏了義大利、荷蘭，不過昨（12）日不敵強敵古巴，最終確定無緣前進東京8強賽，讓全台球迷感到相當可惜。而女星賈永婕昨日也在臉書發文，透露自己11日有到球場替中華隊加油，「謝謝我們的台灣英雄們，你們辛苦了，到現在我還沈浸在當晚的激情中，謝謝你們帶給我們兩場精彩絕倫的比賽，有幸現場參與真的無比感動與驕傲，在現場最感動的就是全場兩萬人一起大喊We are Team Taiwan 台灣台灣台灣！爽」。▲賈永婕老公看球時狂拍啦啦隊。（圖／翻攝自賈永婕臉書）賈永婕一家當時坐在髮香區，讓她嗨喊：「真的好香啊！謝謝所有的經典女孩啦啦隊帶動現場氣氛。」還透露老公原本說要拍選手，但手機裡卻一堆女孩兒的照片，更加碼曬出林襄在場邊應援的絕美畫面，讓她傻眼直呼：「老公拍的，手機裡有100張，一直拍！」網友們看完也全笑翻：「我終於懂為何喬治滿場亂跑了」、「興奮到模糊」、「襄民拍林襄，錯了嗎」、「他真的很努力的要拍到選手欸」、「不意外」、「真男人」、「100張很克制了好不好」、「全民襄挺」。林襄高難度自摸片流出！神級視角「極品性感身材」全看光林襄15秒性感片被挖出！遭嗆「難怪孫生跟妳分手」不忍了米可白瘦6kg「撞臉宋慧喬」！PO性感影片嗨：減到該減的《黑暗榮耀》全員演技太狂「這3人最神」！網：雞皮疙瘩