李強首場記者會！堅持一中及九二共識　推進兩岸交流

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被美國《消費者新聞與商業頻道》問到，中國準備採取怎樣的措施實現全年經濟增長目標、中國經濟在今年及接下來的5年將面臨哪些有利和不利的因素？李強回答，今年世界經濟形勢總體確實不容樂觀，中國經濟預期增長目標定為5%左右，基數很高，加上今年的新挑戰不少，要實現目標並不輕鬆，需要倍加努力，對此中國已做了全面部署；而且中國發展有很多優勢條件，說到困難，大家都會有，中國一直都是在克服困難中不斷實現新發展的，不會被任何困難壓倒，從最近2個多月情況看，中國經濟運行出現了穩定回升態勢，一些國際組織也調高了今年中國經濟增速的預期，因此對中國經濟的前景，他認為充滿信心，對於社會上出現一些有關民營經濟發展的不正確言論，黨中央的方針政策一直是十分明確的，民營經濟的發展環境和空間都會越來越好。
對於香港、澳門未來發展，李強則表示，中央政府始終高度重視港澳的獨特優勢和特點，雖然這幾年受各種因素影響，香港澳門在發展過程中遇到了一些困難，但他認為只是暫時的，中央政府將全力準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港澳門融入國家發展大局，全力支持香港澳門發展經濟、改善民生，全力支持香港澳門進一步提升國際競爭力，相信有祖國作為堅強後盾以及「一國兩制」制度保障，香港澳門的作用和地位只會加強，不會削弱。
被問到兩岸交流情勢時，李強則未提及台獨、外部勢力干涉等字句，只強調在一中原則和九二共識基礎上，希望早日實現兩岸交流，恢復常態化合作是共同期盼；並說兩岸同胞是一家人，血濃於水、打斷骨頭連著筋，將在一個中國原則和九二共識的基礎上，繼續推進兩岸的經濟文化交流和合作，讓更多的台胞台企到中國，不僅是讓台胞台企願意去，還要能融入、有更好的發展。
關於中美2國脫鉤，李強聲稱，不知到底有多少人在這種炒作中真正受益，中美經濟是「你中有我、我中有你」，彼此都從對方的發展當中受益，中美可以合作，也應該合作，圍堵打壓對誰都沒有好處。