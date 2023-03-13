中國人大掛保證？陸製記憶體晶片佔6成市場　欲打破壟斷

李強首場記者會！堅持一中及九二共識　推進兩岸交流

▲中國新任國務院總理李強，13日上午偕副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中等人，出席首場記者會。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新任國務院總理李強，13日上午偕副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中等人，出席首場記者會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

今（13日）上午10點半，中國十四屆全國人大一次會議閉幕，之後中國國務院新總理李強，偕4位新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中，以及十四屆全國人大一次會議發言人王超、全國人大常委會辦公廳新聞局局長金晴中、外交部部長助理兼發言人華春瑩，在人民大會堂3樓金色大廳出席記者會，針對中國未來施政方向，回答中外記者提問。

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李強表示，新一屆政府的工作有幾項重點，第一是牢固樹立以人民為中心的發展思想，貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。第二是集中力量推動高質量發展，現在，中國的發展更多只是解決「有沒有」的問題，下一步需要更加重視解決「好不好」的問題，真正做到民有所盼、政有所為。第三是堅定不移深化改革開放，這是決定當代中國命運的關鍵，在推進中國式現代化、實現第2個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中不斷增強發展的動力和活力。

被美國《消費者新聞與商業頻道》問到，中國準備採取怎樣的措施實現全年經濟增長目標、中國經濟在今年及接下來的5年將面臨哪些有利和不利的因素？李強回答，今年世界經濟形勢總體確實不容樂觀，中國經濟預期增長目標定為5%左右，基數很高，加上今年的新挑戰不少，要實現目標並不輕鬆，需要倍加努力，對此中國已做了全面部署；而且中國發展有很多優勢條件，說到困難，大家都會有，中國一直都是在克服困難中不斷實現新發展的，不會被任何困難壓倒，從最近2個多月情況看，中國經濟運行出現了穩定回升態勢，一些國際組織也調高了今年中國經濟增速的預期，因此對中國經濟的前景，他認為充滿信心，對於社會上出現一些有關民營經濟發展的不正確言論，黨中央的方針政策一直是十分明確的，民營經濟的發展環境和空間都會越來越好。

對於香港、澳門未來發展，李強則表示，中央政府始終高度重視港澳的獨特優勢和特點，雖然這幾年受各種因素影響，香港澳門在發展過程中遇到了一些困難，但他認為只是暫時的，中央政府將全力準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港澳門融入國家發展大局，全力支持香港澳門發展經濟、改善民生，全力支持香港澳門進一步提升國際競爭力，相信有祖國作為堅強後盾以及「一國兩制」制度保障，香港澳門的作用和地位只會加強，不會削弱。

被問到兩岸交流情勢時，李強則未提及台獨、外部勢力干涉等字句，只強調在一中原則和九二共識基礎上，希望早日實現兩岸交流，恢復常態化合作是共同期盼；並說兩岸同胞是一家人，血濃於水、打斷骨頭連著筋，將在一個中國原則和九二共識的基礎上，繼續推進兩岸的經濟文化交流和合作，讓更多的台胞台企到中國，不僅是讓台胞台企願意去，還要能融入、有更好的發展。

關於中美2國脫鉤，李強聲稱，不知到底有多少人在這種炒作中真正受益，中美經濟是「你中有我、我中有你」，彼此都從對方的發展當中受益，中美可以合作，也應該合作，圍堵打壓對誰都沒有好處。​​​

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