矽谷銀行倒閉風暴衝擊新創圈！王美花曝對台影響

矽谷銀倒閉事件　專家：短期震盪難免、美元重回下跌軌道

▲美國矽谷銀行倒閉，引起美股震盪並收黑，市場也擔心金融海嘯重演，外匯專家則這麼看。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國矽谷銀行倒閉，引起美股震盪並收黑，市場也擔心金融海嘯重演，外匯專家則這麼看。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國矽谷銀行倒閉事件，市場擔憂重演2008年金融海嘯雷曼事件，台股今（13）日一度跌176點，目前翻紅小漲，新台幣兌美元則強升逾2角，來到30.632元。對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠《NOWnews今日新聞》採訪表示，短期震盪會有，但不至於造成連鎖效應，目前市場預期反轉，3月美國聯準會（Fed）升息1碼機率急升到8成2，美元重回下跌軌道，新台幣也回到升值之路，但在通膨未明顯趨緩下，美國不可能不升息，美元仍有利差誘因，美元短期要大跌也不可能，因此，新台幣跟著美元且戰且走，但今年基本上是逐步走升格局，市場甚至預期下半年有機會看到2字頭。

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陳有忠表示，在美國聯準會主席鮑爾在國會演說釋「鷹」後，原本市場預期美國3月升息2碼機率達7成，但在爆發矽谷銀行倒閉事件後，市場預期大反轉，升息1碼機率提高至8成2，但要美國不升息比較難，主要是通膨沒明顯下降，聯準會不太可能因為一家銀行而政策大轉彎，目前看來美國政府包括財政部及聯準會仍信心滿滿，以擠兌事件看待此事，除保證開門營業存戶可領取所有存款，也在看是否有銀行接手這家銀行，目前就傳滙豐銀行有意接手在英國的子行。

他認為，矽谷銀行倒閉事件不至於引發連鎖效應，重演2008年金融海嘯雷曼事件，主要當時引發的次級房貸風暴，金融機構把錢借給那些能力不足以償清貸款的人，然後把抵押貸款證券（MBS）做成一個新的金融衍生產品，打包分割出售給投資者和其他的金融機構，由於商品複雜，並流通到全球，槓桿做很大，加上雷曼規模也很大，美國政府當時也不知如何救。

不過，陳有忠認為，這次倒閉的矽谷銀行屬新創銀行，規模不大，成立不夠久，經營經驗也不夠多，在美升息前大量投資美國公債，債券價格大跌，成本大增，加上規模不夠大，一路慘賠，風險控管很差，畢竟債券買法跟股票不同，如果每家銀行都這樣操作一定會出事，因此，理論上就不該救它，要得到懲罰，目前看來美國政府也是有懲罰意味，只是先穩住陣腳，防連鎖效應，以保護存戶優先，再看是否有銀行願意接手矽谷銀行，現在就傳滙豐銀行願意接手矽谷銀行在英國的子行，因此，他覺得不至於重演2008年金融海嘯雷曼事件。

陳有忠指出，此事件短期仍會造成市場震盪，台股今早也一度跌176點，只是股市本來也漲多要進行整理，這消息出來美債殖利率也大跌，市場預期美國聯準會3月不會再升息2碼，升息1碼機率翻轉飆升至8成2，要不升息機率也不大，主要是通膨沒有明顯下降，預估聯準會將循序漸進每次升1碼，一直到7月，短期震盪會有，只是不至於產生連鎖效應出現。

也因為美國聯準會3月升息1碼機率大幅升高，美元指數回跌。陳有忠表示，美元指數從今年2月以來反彈到105之上，矽谷銀行倒閉事件，美元指數重回下跌軌道，目前拉回至104.2附近。由於美元對利率的邊際效應在遞減，他認為，除非接下來美國一次升息2碼或3碼，美元指數要衝上110很難，要大跌也不容易，因為利差誘因在，跌深就會有人承接，反彈上去也會有人擔心，畢竟美國財政赤字惡化，貿易赤字也沒改善，美元負面因素仍在。

至於新台幣2月以來回升到滿足點後，也出現拉回整理，只是在貶破30.8元後也面臨壓力，陳有忠說，今年新台幣本來就易升難貶，現在美元回落，市場甚至預估下半年新台幣仍有可能看到2字頭，只是現在新台幣重回升值之路，仍要跟著美元走勢，目前且戰且走，如果美元指數沒那麼跌到100以下，新台幣也沒那麼快會回升到30以下價位。

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