矽谷銀倒閉事件　專家：短期震盪難免、美元重回下跌軌道

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他認為，矽谷銀行倒閉事件不至於引發連鎖效應，重演2008年金融海嘯雷曼事件，主要當時引發的次級房貸風暴，金融機構把錢借給那些能力不足以償清貸款的人，然後把抵押貸款證券（MBS）做成一個新的金融衍生產品，打包分割出售給投資者和其他的金融機構，由於商品複雜，並流通到全球，槓桿做很大，加上雷曼規模也很大，美國政府當時也不知如何救。
不過，陳有忠認為，這次倒閉的矽谷銀行屬新創銀行，規模不大，成立不夠久，經營經驗也不夠多，在美升息前大量投資美國公債，債券價格大跌，成本大增，加上規模不夠大，一路慘賠，風險控管很差，畢竟債券買法跟股票不同，如果每家銀行都這樣操作一定會出事，因此，理論上就不該救它，要得到懲罰，目前看來美國政府也是有懲罰意味，只是先穩住陣腳，防連鎖效應，以保護存戶優先，再看是否有銀行願意接手矽谷銀行，現在就傳滙豐銀行願意接手矽谷銀行在英國的子行，因此，他覺得不至於重演2008年金融海嘯雷曼事件。
陳有忠指出，此事件短期仍會造成市場震盪，台股今早也一度跌176點，只是股市本來也漲多要進行整理，這消息出來美債殖利率也大跌，市場預期美國聯準會3月不會再升息2碼，升息1碼機率翻轉飆升至8成2，要不升息機率也不大，主要是通膨沒有明顯下降，預估聯準會將循序漸進每次升1碼，一直到7月，短期震盪會有，只是不至於產生連鎖效應出現。
也因為美國聯準會3月升息1碼機率大幅升高，美元指數回跌。陳有忠表示，美元指數從今年2月以來反彈到105之上，矽谷銀行倒閉事件，美元指數重回下跌軌道，目前拉回至104.2附近。由於美元對利率的邊際效應在遞減，他認為，除非接下來美國一次升息2碼或3碼，美元指數要衝上110很難，要大跌也不容易，因為利差誘因在，跌深就會有人承接，反彈上去也會有人擔心，畢竟美國財政赤字惡化，貿易赤字也沒改善，美元負面因素仍在。
至於新台幣2月以來回升到滿足點後，也出現拉回整理，只是在貶破30.8元後也面臨壓力，陳有忠說，今年新台幣本來就易升難貶，現在美元回落，市場甚至預估下半年新台幣仍有可能看到2字頭，只是現在新台幣重回升值之路，仍要跟著美元走勢，目前且戰且走，如果美元指數沒那麼跌到100以下，新台幣也沒那麼快會回升到30以下價位。