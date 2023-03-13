市府聘中國籍臨時工上班拍抖音洩密？簡舒培：螺絲掉滿地
民進黨台北市議員簡舒培昨（12）日晚間在臉書PO文，揭露於台北市政府工作的一名中國籍臨時工，頻頻在抖音與Youtube上張貼影片，內容都是貼身拍攝台北市長蔣萬安，以及自己身為陸配在台北市政府工作的內容。簡舒培今（13）日上午也出面接受媒體訪問，直指該名臨時工每一則影片都標明「兩岸一家親」是否為統戰行為？涉及到政府資安與民眾個資，市府不用查清楚？
記者丁上程／台北報導
簡舒培表示，自己約莫一個月前接到民眾爆料陳情，表示市府裡面有一名中國籍陸配的臨時工，在抖音跟Youtube上拍了很多自己上班相關的影片，也張貼了很多與蔣萬安相當近身的短影音。而在向衛生局索取相關資料後，發現這個人只是衛生局負責處理長照業務的臨時工。「為什麼一個受理長照的臨時工，對於蔣萬安的公開行程能夠清楚掌握，且能有這麼近距離的接觸？」
簡舒培更質疑，北市府的臨時工應該是業務有緊急需求，所以才會被聘用，「但看來這個中國籍臨時工，上班可以拍抖音、拍影片，看起來是非常地閒，這樣的臨時工有需要請嗎？」簡舒培強調，這個人現在到底在哪裡？那是不是有其他的任務在身？台北市政府要去查清楚說明白，不然會讓民眾非常的擔心。
簡舒培說，該名同仁到底實際上負責什麼樣的業務，台北市政府要跟大家說清楚講明白，「因為這個臨時工所拍的影片裡面，有包含這個業務上面跟各局處接觸的印章，還有民眾的申請表，都全都錄。」簡舒培質疑，如果北市府說他不會接觸到機密，那這些影片上面所外洩的資料，到底是怎麼一回事？台北市政府真的是螺絲鬆了嗎？蔣萬安蔣市長要不要查清楚，如果沒有查清楚之前，不應該用甩鍋的方式對外說明。
北市府副發言人蔡畹鎣表示，該名已離職臨時工所上傳的影片，多數為蔣市長的公開行程，或蔣市長社群平台所發布的內容；由於是公開行程並且位在公開場所，沒有私人行程外洩的疑慮。