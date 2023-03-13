奧斯卡／選美冠軍變打星！楊紫瓊成首位亞裔影后

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誰能想像到她的出道，竟是源自一場選美比賽？
來自馬來西亞的楊紫瓊，出身於富裕家庭，在父母的細心培育下，從小琴棋書畫樣樣行，並立志成為一個舞蹈家，卻因練舞導致脊椎受傷夢想破滅，媽媽為了鼓勵她，在她18歲時幫忙報名選美比賽，沒想到一戰成名，擁有甜美笑容的她勇奪馬來西亞選美冠軍，還出國比賽成了「墨爾本小姐」，收到來自香港演藝圈的邀約。
儘管外表不差，但在眾星雲集的香港演藝圈裡，鍾楚紅、張曼玉等美女如雲，她在其中並不起眼，也不願被塑造成花瓶形象，選擇加入洪金寶的「洪家班」，苦練武打動作，1985年從《皇家師姐》正式開啟打女生涯，首度提名金像獎最佳新人，獲得外界肯定。
出道40年，楊紫瓊打出一片天，和成龍合作《警察故事》都親自上陣不用替身，拍攝電影《阿金》時，還從18米高的橋上跳下來，一度傷了頸椎，讓她灰心喪氣，想要中斷演藝事業，所幸名導昆丁塔倫尼諾（Quentin Tarantino）親自鼓勵她，以粉絲心情細數她歷年經典作品，讓楊紫瓊重振了信心，逐漸喚回熱情，隔年便接演007電影《明日帝國》登上海外大銀幕。
李安的《臥虎藏龍》則讓她再度揚名國際，多年的武打底子，讓她在鏡頭裡飛簷走壁、舞槍弄劍都顯得氣定神閒，和章子怡的精采對打、展現的東方女子堅毅形象，格外深植人心，最後提名了香港金像獎、金馬獎、英國電影學院等多項大獎，可惜都與影后擦肩而過。
儘管這張亞洲臉孔聞名世界，楊紫瓊不諱言亞裔身分在好萊塢演出角色有限，隨著年紀增長，女演員的機會越來越少，許多人勸她退休，連《媽的多重宇宙》起初都想找成龍主演，打造一部以男主角為主的戲，沒想到成龍婉拒後，編劇索性重改劇本，將劇情重心轉移到楊紫瓊身上，意外造就影后的經典作品。
她領取金球獎座時心情激動，感性地說：「40年了，我要好好抓緊這個獎座不放手！我想所有女性都清楚，隨年齡越來越大，機會越來越小。今天能站在這裡，是一趟很棒的旅程！」甚至喊停典禮的音樂催促聲，「我可以把你揍扁，我是認真的！」讓現場觀眾都笑了。
從舞蹈家變選美皇后，從武打高手晉升影后，能文能武的楊紫瓊，正如電影裡的角色王秀蓮，在不同的平行宇宙裡，都在持續戰鬥中，跟年紀不斷增長交戰、跟外界的刻板印象交戰，為了更美好的未來戰鬥著。
不管身處於哪個宇宙，楊紫瓊永遠都不輕易屈服！