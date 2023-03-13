中國臨時工拍抖音洩漏行程？蔣萬安：已離職且無涉及機密
民進黨台北市議員簡舒培昨（12）日晚間在臉書PO文，揭露於台北市政府工作的一名中國籍臨時工，頻頻在抖音與Youtube上張貼影片，內容都是貼身拍攝台北市長蔣萬安，以及自己身為陸配在台北市政府工作的內容，質疑是否有洩密疑慮？對此蔣萬安今（13）日接受媒體訪問時，表示該名中國籍臨時工已經離職，僅負責庶務與搬運相關工作，不會接觸到機密資料。
記者丁上程／台北報導
針對簡舒培揭露北市府聘用的中國籍臨時工，疑似在上班拍抖音、Youtube影片，甚至有洩露北市府相關個資與機密的疑慮，蔣萬安今日上午在接受媒體訪問時，表示該名中國籍臨時工是配合勞動部安心就業計畫的媒合，納入衛生局來協助相關庶務，去年八月開始聘用，至今已經離職。
蔣萬安強調，該名中國籍臨時工所負責的業務，僅是一般的庶務與搬運等相關工作，不會接觸到市府的相關機密資料，「而這裡也再次要求，我們所有市府員工在上班時間，禁止使用、禁止從事非公務的業務。」
北市府副發言人蔡畹鎣表示，該名已離職臨時工所上傳的影片，多數為蔣市長的公開行程，或蔣市長社群平台所發布的內容；由於是公開行程並且位在公開場所，沒有私人行程外洩的疑慮。
至於針對前一天HBL高中籃球聯賽，女子籃球台北市的北一女中，輸給新北市的淡水商工。蔣萬安也在臉書上PO文表示，會請兩所學校的球員吃「buffet」自助餐。蔣萬安表示，北一女的球員拚戰到最後一刻，表現也非常好，自己也對他們感到非常驕傲，所以也一併要請他們吃飯。
現場媒體則追問，是否會邀請新北市長侯友宜一同赴宴？蔣萬安則表示，一定會邀請侯友宜，但主要是要請兩所學校的球員們吃飯。