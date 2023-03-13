網路好感度六都第一　張善政：是團隊非常努力

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網路粉專「政客爽」日前分享《KEYPO大數據系統》資料指出，六都市長好感度，第一名為桃園市長張善政，第2名為高雄市長陳其邁1.14，第3名台南市長黃偉哲0.68，第4名台中市長盧秀燕0.67，第5名新北市長侯友宜0.32，台北市長蔣萬安則以0.22敬陪末座。
「政客爽」分析，不同於過去民進黨花大錢搞宣傳的方式，張善政在桃園默默做事只在上任兩個月內完成多項政見、剷除過去桃園酬庸文化，他的努力慢慢被很多人發現擇善固執，桃園繼續善好。
不少網友留言肯定，有人說「桃園真的賺到了，選到一個認真做事，不噴口水的市長」，也有人說「以後選政治人物優先找理工背景出身的」，對此張善政說，這跟是不是學理工的沒有關係，他只是很努力，這樣的努力如果被民眾看到、受到大家的認可，他還是會繼續努力，「這跟學什麼應該沒有關係，各行各業都有非常傑出的人」。
「這個不是我的功勞，這要謝謝我們團隊所有局處首長」張善政也特別謝謝市府團隊同仁，因為團隊非常了解他的選舉政見，所以在上任沒多久，各個局處都非常努力趕快將政見付諸實現。
張善政上任後落實的政見包括「代理教師全年聘期」、「國中小免費營養午餐」、「擴大肺癌免費篩檢」等，甚至一口氣大砍桃捷3位副總，強調「剷除政治酬庸文化」，引發外界關注。