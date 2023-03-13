台大公布ChatGPT教學因應　加強課堂實作、調整評量方式

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台大指出，生成式AI是透過機器學習方式創造出一個全新生成的成品，相關的AI輔助與人機協作是未來發展不可阻擋之趨勢，台大採取正面看待與善加利用的態度，鼓勵教師可以將生成式AI工具（例如ChatGPT）視為精進教學的契機，因應新工具發展適時調整課堂，設計出更能反映課程獨特性、且更符合課程目標的教學內容及學習評量；而學生也應該瞭解AI工具的使用限制，學習如何利用這些工具輔助未來的學習。
台大教發中心在專頁介紹ChatGPT、功能與限制，並給予教師教學面向、學生學習面向建議。
在教師教學面向，鼓勵教師使用ChatGPT製作教學或學習素材、檢視作業說明是否完備，出題時先用 ChatGPT試做，若答對率高，則提升題目難度、加入課程獨特性內容、或能夠反映學生個人特色等角度來進行調整。
在因應學生於課堂使用AI生成工具方面，則建議教師清楚地和學生溝通AI生成工具的使用方法和限制；加強課堂實作或演練；調整課程評量方式，把學習評量範圍與內容加深加廣，不著重在單一評量或最終結果，而是看學生在學習過程中所展現的進步或累積成果。
該指引並介紹偵測工具，包括OpenAI AI Text Classifier、CheckforAI、GPTzero.me及 Content at Scale 等，但提醒教師，目前偵測ChatGPT生成文字的技術並無法提供足夠的準確度，讓教師藉以判斷特定作業中是否使用到AI生成內容，教師應當謹慎使用任何偵測AI生成內容的工具，以避免出現錯誤偵測時，無法以有效方法進行驗證，而引發更大爭議。
針對學生學習面向，該指引建議學生使用ChatGPT來撰寫課堂作業或報告，應明確標註使用ChatGPT產出的內容，若發現所使用的內容來自他人的作品，更好的方式是根據學校或課程的引用格式要求，使用適當的引用格式；目前在學術寫作上，還沒有明確的AI生成內容的引用規則，但由於AI生成內容的資料來源是無法回溯、取得或提供直接連結的，因此建議將之視為personal communication或correspondence，使用相對應的引用格式（ APA、MLA、Chicago Manual Style等） 。
該指引建議學生使用ChatGPT幫助學習，包括回答提問、提供反饋、做為參考範例、編修文字內容、進行外語學習、練習批判性思考、釐清想法和確認目標等；並提醒避免過度依賴、應增進提問品質、明訂學習目標。
台大強調，該指引為建議和參考性質，而非強迫。