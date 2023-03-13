破冰有望！日韓關係改善　加速中國半導體地位邊緣化

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尹錫悅即將於3月16日展開為期兩天的赴日訪問行程，為12年來韓國國家元首首次出訪日本的紀錄。首爾政府提出一項解決與東京長期存在的戰時強迫勞動爭端的計劃，兩國有望歷史性破冰。
尹錫悅先前曾宣布，韓國將不再要求日本賠償二戰期間強迫勞動的韓國受害者，取而代之的是，首爾政府將會創建一個政府基金，直接對受害者支付費用，以此做為改善兩國關係的最重要舉措之一。
報導指出，這次尹錫悅出訪，預計將會說服日本政府取消對韓國晶片製造材料出口管制，同時協調日韓在半導體供應鏈上的立場。
前三星經濟研究所副社長兼中國三星經濟研院院長、首爾大成律師事務所（Dentons Lee Law）高級顧問朴基順（Park Ki-soon，音譯）表示，尹錫悅的國事訪問，預計將促成日韓和解，並加速中國在先進半導體生產和全球供應鏈中被邊緣化的進程。
朴基順指出，全球半導體生產由韓國、日本、美國、荷蘭和台灣等國家主導，這次日韓若順利破冰，這個集團的半導體供應鏈將會變得更加穩定，而中國將會被孤立。
報導指出，中國對於韓國的處境尤為敏感，因為韓國是北京推動半導體自給自足的關鍵。存儲晶片製造商三星電子和SK海力士都在中國設有工廠，幫助中國融入跨境價值鏈。
首爾世宗大學商學教授金大中表示，如果日韓關係正常化，將會注意韓國進口半導體材料、零部件和設備，雙方貿易可望恢復到2019年之前的水平。
不過韓國若與中國脫鉤，預計會承受巨大損失。金大中表示，晶片佔韓國出口總額20%，其中有60%出口到中國。若韓國效仿美國，在中國的投資可能會損失高達378.9億美元。
根據中國海關數據，今年前兩個月，中國從韓國、台灣、日本進口都出現衰退，其中從韓國進口減少了29%，顯示出中國與鄰近國家加速脫勾。