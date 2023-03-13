拉高價格再打折？全聯8折即期品被疑有貓膩　業者曝真相

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貼文引起正反面評論，有網友認為，「每一批貨的進價都會不一樣，單價當然就會有差異。」、「檔期也有關係的，不是說故意抬高～」、「覺得價格可以接受，評估要不要買，覺得不能接受，留給下一位有緣人」，也有網友表示「內行人看出其中的貓膩。」
一名全聯員工留言解釋，此問題已經解釋過許多次，「全聯不管是生鮮或者乾貨，都有所謂的檔期特賣，妳現在所看到的98元特賣價格，特價期間是3/9-3/16，而108元打折扣商品，則是在3/9以前進貨的。」
員工表示，這與拉高價格打折扣沒有任何關係，並反問：「拉高價格對員工有什麼有什麼好處嗎？錢也沒有賺進我們口袋，為什麼要這樣子誤會呢？」她說這種誤會真的是員工非常不想聽到的，希望解釋能夠協助解決顧客的疑慮。
對此，全聯回覆《NOWnews今日新聞》表示，每兩周皆有檔期特賣優惠商品，白蝦仁商品98元為特賣價格，特價期間為3/9~3/16，另一款白蝦仁商品則因為進貨日期非檔期促銷期間，因此為原價，同時剛好是當天到期的生鮮即期品，可再做8折優惠，價格更實惠，並無拉高價格再打折的狀況。全聯也有將每次檔期的優惠商品於DM上公布，網羅生鮮、乾貨平均有超過3000到4000個品項供民眾挑選，一起幫消費者省荷包。