NBA／Russell復出後2戰砍61分 湖人今不敵尼克3連勝終止
洛杉磯湖人今(13)日在主場迎戰紐約尼克，球隊主控D'Angelo Russell這一場投進6顆三分球、得到33分，不過可惜球隊在末節沒能守住，被對手以112:108逆轉贏球，終止了近期的3連勝。
記者黃建霖/綜合報導
前一場比賽剛剛從缺席6場的傷缺中回歸的Russell，此役延續上一戰砍下28分9助攻的好狀態，全場19投13中，攻下33分8助攻5籃板。而球隊明星大前鋒Anthony Davis則得到17分16籃板，另外還有4次助攻。
不過尼克雖然缺兵少將、當家後衛Jalen Brunson也沒有打，但是明星前鋒Julius Randle本場得到33分8籃板5助攻，RJ Barrett也轟下了30分，在客場打出精彩的內容。
湖人此役上半場打完僅僅只有落後3分，第三節甚至完成了反超，但進入末節後卻在一段時間裡突然陷入得分荒，讓尼克趁機取得到雙位數優勢，後續要在追趕已難有餘力，時間也不站在他們這邊。
不過對於湖人來說，也並非沒有好消息，因為Russell回歸後的兩場比賽共拿到61分，個人狀態保持在高檔，對於要力拚季後賽資格的球隊來說，是很好的消息。