立委質疑耗水費太低　王美花：剛開徵不久、曝研議方向

立法院經濟委員會今日就「極端氣候下台灣水資源政策執行現況，及南部大旱政府相關因應對策」進行報告、質詢。台灣南部近期水情吃緊，引發各界回想到前年百年大旱的慘況，與此同時，也有多名立委質疑經濟部的因應措施，以及政府政策處理不當。
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他接續說道，在去年8月核定的「台灣各區水資源經理基本計畫」的報告書中，行政院提出台灣水情「豐越豐、枯越枯」，對此，王美花回應，氣候變遷使得台灣南北兩地降雨量不均，因此更要重視水的「南北調度」，目前台灣水情挑戰日益增加，這就是為何水的建設須加速辦理。
廖國棟質疑「我國水環境建設失敗」，花了如此龐大的預算，卻仍缺水，王美花反駁，若無前瞻計畫經費的支持，新竹科學園區在百年大旱期間會沒有水可用。
另外，民進黨立委蘇治芬也提到，如果旱災、缺水變成常態，「水價」該不該調？王美花說，氣候變遷嚴峻，台灣在水的建設上需要投入更多的投資來因應，水價確實要重新積極評估，同時，從今年2月起，也開始開徵大用水戶耗水費。
蘇治芬則表示即便如此，但「耗水費太低了」，若用水大戶每月用水達9000度，以地下水全數用水3元費率計算，每年耗水費也才32萬4千元，她直言「徵收的費用這麼少，有意義嗎？這個政策是在開玩笑？」台灣水費不敢增加，耗水費也只徵收一點點，顯示政府政策不夠強悍。
王美花表示，耗水費的機制才剛開徵不久，會中接受媒體聯訪時也提到，如今氣候變遷加劇，究竟未來是要以水價，還是耗水費的機制做調整，經濟部還需以細緻的數字做評估，也會將耗水費在這段時間開徵的數據、大用戶用水情形、以及廠商使用再生水狀況等資訊搜集起來並檢討，至於水的建設也須持須加快進行，若台水營運資金不足，政府絕對會用預算來支應。