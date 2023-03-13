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立委質疑耗水費太低　王美花：剛開徵不久、曝研議方向

▲有多名立委質疑經濟部針對近期水情吃緊的因應措施，以及政府政策處理不當，對此，經濟部長王美花接受媒體聯訪回應。（圖／記者鄭妤安攝）
▲有多名立委質疑經濟部針對近期水情吃緊的因應措施，以及政府政策處理不當，對此，經濟部長王美花接受媒體聯訪回應。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

國民黨立委今（13）日於立法院經濟委員會上質疑「我國水環境建設失敗」，在6年前的前瞻計畫中，水環境建設編達903億，先前花了如此龐大的預算，如今卻仍面臨缺水，民進黨立委也說，經濟部在今年2月起，開徵耗水費，直言「徵收的費用這麼少，有意義嗎」，認為政府政策不夠強悍，對此，經濟部長王美花表示，耗水費的機制才剛開徵不久，未來在面對氣候變遷加劇的情行下，水價及耗水費機制仍需多方評估，包括搜集耗水費在這段期間開徵的數據、大用戶用水情形以及廠商使用再生水狀況等資訊進行檢討。

立法院經濟委員會今日就「極端氣候下台灣水資源政策執行現況，及南部大旱政府相關因應對策」進行報告、質詢。台灣南部近期水情吃緊，引發各界回想到前年百年大旱的慘況，與此同時，也有多名立委質疑經濟部的因應措施，以及政府政策處理不當。

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國民黨廖國棟表示，經濟部今日所提供的業務報告中，至少提了6次以上指明「此次缺水是氣候變遷所致」，但針對「如何面對氣候變遷」卻隻字未提，在6年前的前瞻計畫中，水環境建設編達903億，約佔總經費8800億的十分之一，但如今台灣仍面臨缺水問題，蔡政府當初在申請預算時，說是要「不缺水、喝好水」，但明顯成效有限。

他接續說道，在去年8月核定的「台灣各區水資源經理基本計畫」的報告書中，行政院提出台灣水情「豐越豐、枯越枯」，對此，王美花回應，氣候變遷使得台灣南北兩地降雨量不均，因此更要重視水的「南北調度」，目前台灣水情挑戰日益增加，這就是為何水的建設須加速辦理。

廖國棟質疑「我國水環境建設失敗」，花了如此龐大的預算，卻仍缺水，王美花反駁，若無前瞻計畫經費的支持，新竹科學園區在百年大旱期間會沒有水可用。

另外，民進黨立委蘇治芬也提到，如果旱災、缺水變成常態，「水價」該不該調？王美花說，氣候變遷嚴峻，台灣在水的建設上需要投入更多的投資來因應，水價確實要重新積極評估，同時，從今年2月起，也開始開徵大用水戶耗水費。

蘇治芬則表示即便如此，但「耗水費太低了」，若用水大戶每月用水達9000度，以地下水全數用水3元費率計算，每年耗水費也才32萬4千元，她直言「徵收的費用這麼少，有意義嗎？這個政策是在開玩笑？」台灣水費不敢增加，耗水費也只徵收一點點，顯示政府政策不夠強悍。

王美花表示，耗水費的機制才剛開徵不久，會中接受媒體聯訪時也提到，如今氣候變遷加劇，究竟未來是要以水價，還是耗水費的機制做調整，經濟部還需以細緻的數字做評估，也會將耗水費在這段時間開徵的數據、大用戶用水情形、以及廠商使用再生水狀況等資訊搜集起來並檢討，至於水的建設也須持須加快進行，若台水營運資金不足，政府絕對會用預算來支應。

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