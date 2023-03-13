快訊／Selina懷孕了！去年大方認愛 「小腰果」未知性別
曾有過一段婚姻的41歲女星Selina，離婚後出現新桃花，去年大方認愛年紀小7歲的男友「小徐」，今（13）日無預警在Podcast節目「迎任而解」開心宣布懷孕12周，她表示要當媽媽了，這是人生中不可思議的經歷，以往都是在媒體上告知大家，這次特別選在Podcast節目中公布喜訊，第一時間告知粉絲，自己也心臟狂跳激動不已，目前幫孩子取小名為「小腰果」，非常期待新生命的降臨。
記者江芷稜/綜合報導
Selina在Podcast節目「迎任而解」聊到年度計劃，分享自己的生活，突然爆料懷孕驚喜，第一時間報告好消息，「我懷孕了，我是說真的，開放大家尖叫一分鐘，我真的要當媽媽了」，推測是去年到越南旅遊時製造了小生命，因為那趟旅行中對腰果印象深刻，感念這奇妙的緣分，就把肚子裡的寶貝取名「小腰果」。
她感動地說，小腰果目前性別未知，這個名字較為中性，姊妹說腰果這名字很可愛，像是彎彎的眼睛、微笑上揚的嘴角，忍不住感動落淚地說，「我講到這怎麼有點想哭，這哭點太莫名其妙了，我有一種『腰果』終於讓全世界知道的感覺」，因為孩子滿12周了，健康穩定地成長中，不想隱藏這個祕密，迫不及待跟大家分享喜訊，「希望你們可以很愛腰果，祝福她平安長大」。