北市公共托育人員看這裡！即日起每月再加薪2515元
台北市長蔣萬安今（13）日上午前往南港托嬰中心視察，並於會後接受媒體訪問。而在接受訪問前，蔣萬安也公布北市公辦民營托嬰機構的托育人員，即日起再加薪2515元，加上中央補助的相關預算，一共增加4000元。蔣萬安也表示，換言之原本托育人員的起薪標準為34000元，現在一舉上修到38000元，希望藉此吸引人才加入公辦民營托嬰機構的行列。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安今日上午前往南港托嬰中心視察，並宣布即日起台北市政府將針對公托人員進行薪資加碼，每人再增加2515元，希望藉此留住並吸引更多幼教人才，加入公辦民營托嬰機構的行列。蔣萬安指出，目前初步估計將會有512位老師會受惠，而北市府方面也將持續佈建平價公托，預計在三年後從81家提升至103家，並且增聘120名托育人員。
蔣萬安表示，為了優化公托照護比，將會把現有1:5的照護比降為1:4，讓照顧更精緻。「最重要的就是讓我們優質的教保人員，能夠留在我們這個提供服務的場域。」蔣萬安說，原本公托人員的起薪是34000元，而在加入中央補助之後則是35485元，為了吸引人才，北市方面則再加碼2515元，除了讓起薪一舉提升至38000元外，現任的公托人員也都適用加薪福利。