獨／安妮亞來了！壽司郎聯名《間諜家家酒》 搶8款週邊
安妮亞的粉絲要暴動了！台灣壽司郎獨家聯名霸權動畫作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，3/17(五)起全台登場《SPY×FAMILY 間諜家家酒》限定週邊商品，3個波段分別推出「夾鏈袋便條組」、「A5筆記本」及「可愛冷水杯」，8款設計通通都有超萌安妮亞現身，引爆迷因熱潮的「謎之微笑」款式必須要搶爆！而且店內用餐也能遇到帥氣洛伊德、美麗約兒及可愛的安妮亞陪吃，搭配最新「春來好味到」的創作鰹魚、富山灣產沖漬螢烏賊共16款新菜，幸福指數破表啦。
記者蕭涵云/台北報導
台灣壽司郎宣布與霸權動畫作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》攜手合作，3/17(五)起，只要於活動期間內消費達指定金額，即可獲得《SPY×FAMILY 間諜家家酒》限定週邊商品，3個波段分別推出「夾鏈袋便條組」、「A5筆記本」及「可愛冷水杯」，8款設計通通都有超萌安妮亞現身，不只有安妮亞可愛的抱抱，尤其首波兌換的「間諜家家酒 夾鏈袋便條組」，更有引爆迷因熱潮的「謎之微笑」必須要搶爆！幫大家列出兌換日期，鐵粉快設好鬧鐘。
第一彈：2023 年 3 月 17 日(五)起換「間諜家家酒 夾鏈袋便條組」乙組
於壽司郎店內單筆消費滿 500 元以上，即可獲得「間諜家家酒 夾鏈袋便條組」乙組。全台店鋪 3 款共 29,800 組，隨機發送恕不挑款。數量有限送完為止。
第二彈：2023 年 4 月 6 日(四)起換「間諜家家酒 A5 筆記本」乙本
於壽司郎店內單筆消費滿 500 元以上，即可獲得「間諜家家酒 A5 筆記本」乙本。全台店鋪 4 款共 39,800 本，隨機發送恕不挑款。數量有限送完為止。
第三彈：2023 年 4 月 26 日(三)起換「間諜家家酒 冷水杯」乙個
於壽司郎店內單筆消費滿 1,200 元以上，即可獲得 間諜家家酒 冷水杯 乙個。全台店鋪 1 款共 9,900 個，隨機發送恕不挑款。數量有限送完為止。
而且3/17(五)起至全台壽司郎店內用餐，還能遇到帥氣洛伊德、美麗約兒及可愛的安妮亞陪吃，壽司郎全店更有劇中可愛的奇美拉、企鵝與花生等， 滿滿《間諜家家酒》元素，可以拍照打卡炫耀一波。
台灣壽司郎也於3/15～4/9打造「春來好味到」，限時29天能吃到3月最新鮮海味，包括「富山灣產螢烏賊」、「靜岡縣產鰹魚」、「沖繩縣產烏賊」、「炙燒鹽味櫻鯛」、「鮟鱇魚肝」等豪華美味；甜點更有「巧克力卡達拉娜」」、「濃厚巧克力霜淇淋」來報到。