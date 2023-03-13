奧斯卡／楊紫瓊拒當豪門媳！與前法拉利CEO男友相伴19年

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前夫盼她在家當豪門媳 曾為愛息影3年
「做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶，本來就非自己的真身，我從開始就不是個傳統女人，也早就接受這樣的自己。」楊紫瓊曾在《魯豫有約》節目上說過這段話。當年26歲的楊紫瓊，正處在花樣年華之際，演藝事業才剛要起步的她，卻在西元1988年與香港商人、德寶電影公司老闆潘廸生步入婚姻，潘廸生希望她可以「全心投入家庭生活」，起初楊紫瓊接受老公潘廸生的提議，短暫息影3年後，楊紫瓊認為自己無法放棄演藝事業在家當「豪門媳婦」，加上與老公潘廸生有諸多觀念差異，兩人在西元1991年離婚，結束為時不長的婚姻生活。
遇見相差16歲的尚陶德 成彼此「靈魂伴侶」
斷開婚姻的枷鎖，楊紫瓊全心投入演藝事業，拍攝電影《警察故事3》在片中展現靈活身手，獲得「香港頭號武打女星」的美譽，更成為亞洲最富知名度、片酬最高的女演員。西元2004年，楊紫瓊大方公開與前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）相戀，曾在2009年至2021年間擔任國際汽聯主席的尚陶德，在一場晚宴上對楊紫瓊一見鍾情，展開追求後抱得美人歸。
不同於前夫潘廸生，年紀大楊紫瓊整整16歲的尚陶德，非常支持她的演藝事業，也許在外型上兩人並不符合大眾的審美觀，曾經也是「外貿協會」的楊紫瓊坦言，她現在追求的是心靈上的契合。兩人相伴19年以來，早已不是一紙婚約可以說明的情感，楊紫瓊認為，女人不該到適婚年齡，就要找個適合的男人結婚組家庭，「女人要為自己而活，對自己負責就夠了。」
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