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《黑暗榮耀》角色名字「太冷門」全唸錯！正確解答曝光了

▲由宋慧喬主演的《黑暗榮耀2》大獲好評，不過劇中主要主角的名字都太冷門，讓網友全唸錯。（圖／宋慧喬IG）
▲由宋慧喬主演的《黑暗榮耀2》大獲好評，不過劇中主要主角的名字都太冷門，讓網友全唸錯。（圖／宋慧喬IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

由南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季10日8集同步上線，霸凌五人幫的下場也被一一揭開，才播出3日便在各大論壇、社群上掀起熱議。對此，就有網友表示《黑暗榮耀》主要角色的名字都是冷門字，但他國文不好，幾乎都會唸錯，好奇網友們是否都能正確唸出角色的全名，貼文一出，掀起熱議。

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▲南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季10日8集同步上線。（圖／翻攝自Netflix fb）
▲南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季10日8集同步上線。（圖／翻攝自Netflix fb）
有網友在Dcard以「《黑暗榮耀》角色名字的注音」為題發文，表示《黑暗榮耀》主要角色們的名字真的很冷門，並貼出5位主角的名字，分別是女主角「文同『珢』」、霸凌者「朴『涎』鎮」、「全宰『寯』」、「李『蓑』羅」和「孫『慏梧』」，好奇問：「你能正確唸出《黑暗榮耀》所有角色名字嗎？」

原PO也補充說明，其實很多人都知道字怎麼唸，但有些字擺在中文名中間就是意圖使人唸錯，快速看過去時，大腦自然反應會唸成我們心中想要的、合理化的那個字，「或是明明知道是『ㄨˊ』但還是會想唸成『ㄨˋ』」。

▲原PO表示《黑暗榮耀》主要角色的名字都是冷門字，但他國文不好，幾乎都會唸錯。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO表示《黑暗榮耀》主要角色的名字都是冷門字，但他國文不好，幾乎都會唸錯。（圖／翻攝自Dcard）
而《黑暗榮耀》角色正確名稱唸法如下，文同「珢」：ㄨㄣˊ ㄊㄨㄥˊ「ㄧㄣˊ」、ㄨㄣˊ ㄊㄨㄥˊ「ㄍㄣˋ」；朴「涎」鎮：ㄆㄨˊ「ㄒㄧㄢˊ」ㄓㄣˋ；孫「慏」「梧」：ㄙㄨㄣ「ㄇㄧㄥˇ」「ㄨˊ」；李「蓑」羅：ㄌㄧˇ「ㄙㄨㄛ」ㄌㄨㄛˊ；全宰「寯」：ㄑㄩㄢˊ ㄗㄞˇ「ㄐㄩㄣˋ」。貼文一出，網友也紛紛回應：「一直在心裡叫李ㄙㄨㄟˉ羅」、「我都稱他們為女主角、女主播、色弱男、吸毒女、空姐女XD」、「看完兩季只有孫跟全唸對」、「真的一時反應不出來唸什麼」、「垂涎三尺跟蓑衣都能正確唸，但放在名字裡，就很自然會想唸成朴延鎮和李衰羅。」掀起討論。

▲《黑暗榮耀第二季》飾演霸凌主謀朴涎鎮的林智妍發文自嘲。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀第二季》飾演霸凌主謀朴涎鎮的林智妍演技備受好評。（圖／Netflix）
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