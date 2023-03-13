《黑暗榮耀》角色名字「太冷門」全唸錯！正確解答曝光了

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原PO也補充說明，其實很多人都知道字怎麼唸，但有些字擺在中文名中間就是意圖使人唸錯，快速看過去時，大腦自然反應會唸成我們心中想要的、合理化的那個字，「或是明明知道是『ㄨˊ』但還是會想唸成『ㄨˋ』」。
而《黑暗榮耀》角色正確名稱唸法如下，文同「珢」：ㄨㄣˊ ㄊㄨㄥˊ「ㄧㄣˊ」、ㄨㄣˊ ㄊㄨㄥˊ「ㄍㄣˋ」；朴「涎」鎮：ㄆㄨˊ「ㄒㄧㄢˊ」ㄓㄣˋ；孫「慏」「梧」：ㄙㄨㄣ「ㄇㄧㄥˇ」「ㄨˊ」；李「蓑」羅：ㄌㄧˇ「ㄙㄨㄛ」ㄌㄨㄛˊ；全宰「寯」：ㄑㄩㄢˊ ㄗㄞˇ「ㄐㄩㄣˋ」。貼文一出，網友也紛紛回應：「一直在心裡叫李ㄙㄨㄟˉ羅」、「我都稱他們為女主角、女主播、色弱男、吸毒女、空姐女XD」、「看完兩季只有孫跟全唸對」、「真的一時反應不出來唸什麼」、「垂涎三尺跟蓑衣都能正確唸，但放在名字裡，就很自然會想唸成朴延鎮和李衰羅。」掀起討論。
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