Selina驚喜宣布懷孕！Hebe、Ella超激動：期待小腰果到來
41歲女星Selina（任家萱）2022年認愛小7歲的圈外男友小徐，兩人正穩定交往中，今年2月14日情人節甚至還公開放閃，沒想到今（13）日Selina突然宣佈懷孕消息，讓各界又驚又喜，所屬團體S.H.E成員Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）對此也相當感動，激動回應：「很期待新生命的到來！」
記者賴禹妡/台北報導
Selina今日在微博廣播節目《迎任而解》中第20集宣布懷孕喜訊，並透露現在還不知道孩子的性別，但將小名取為「小腰果」，原因是之前去越南旅遊時，應該就已經是懷孕狀態，當時對腰果印象特別深刻，消息曝光後，外界立即湧入大量祝福。
對此，陪伴彼此超過20年的S.H.E另兩位成員也相當驚喜，Hebe開心表示，「疫情期間最美好的兩條線！生命是天賜的禮物，覺得驚喜又美好，同時驚嘆老婆的身體也太青春健康了吧！很期待小腰果的到來」。
Ella雖然目前和家人正在度假中，但收到Selina懷孕喜訊也直呼：「知道的當下非常的激動和感動。非常的為老婆感到開心，深信這是上天賜給她的禮物，很期待新生命的到來。現在只想大唱：歡迎來，這美麗新世界，讓感動，一個一個實現，好開心。」