專訪／男同學中年奉子成婚　竟讓蔡培慧氣到棄教從政

黃國書為「線民案」宣佈不再選立委　綠營兩新星受矚目

▲黃國書（右一）曾3度到南投為蔡培慧輔選，卻在蔡培慧就任的今天宣佈不再參選立委。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.13）
▲黃國書（右一）曾3度到南投為蔡培慧輔選，卻在蔡培慧就任的今天宣佈不再參選立委。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.13）

記者顏幸如／台中報導

因「線民事件」退出民進黨的現任立委黃國書，中午透過臉書宣佈，將遵守一年多前「三退」的承諾，不再參選立委連任。該消息震撼台中綠營，被視為有機會接棒的台中市議員江肇國、黃守達目前皆未正式表態，但強調民進黨必須團結應戰，才能守住這一席。

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黃國書是否再戰2024，在地方政壇引起兩極看法，民進黨選對會將在後天開會討論立委選舉布局，近日基層不斷有人呼籲黨中央將黃國書列入初選民調，新潮流系的前台中縣長廖永來，則公開呼籲黃國書遵守三退承諾，為當年的錯誤負責。

黃國書今（13）日中午宣佈不再參選立委連任，他在臉書寫下「我要為當年犯下的過錯再一次向社會深深道歉。我將遵守承諾，不再參選立委連任。也請民進黨中央無須為我特別考量，就照既定的初選提名機制走。2024大選將至，懇請支持國書的鄉親，全力相挺民進黨提名的總統及立委候選人，一起為台灣打拼，謝謝大家！」

▲黃守達強調黃國書對地方的貢獻大家有目共睹。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.13）
▲黃守達強調黃國書對地方的貢獻大家有目共睹。（圖／翻攝黃國書臉書，2023.03.13）
短短一小時內，上千網友在他臉書按讚，黃國書的台中市第6選區屬台中市舊市區，國民黨可望由該區第一高票市議員羅廷瑋出征，民進黨被討論的人選有市議員江肇國、黃守達及前交通局長王義川。

黃守達表示，20幾年來黃國書在地方的經營與建設，任何人都有目共睹。目前為止仍是中西東南區民調支持度最高的政治人物，「南投經驗告訴我們，民進黨要勝選就必須團結」。

▲黃國書宣佈不選後，根據媒體民調，江肇國（右一）在綠營支持度最高、其次是黃守達（左後一）。（圖／翻攝江肇國臉書，2023.03.13）
▲黃國書宣佈不選後，根據媒體民調，江肇國（右一）在綠營支持度最高、其次是黃守達（左後一）。（圖／翻攝江肇國臉書，2023.03.13）
江守達列舉車站大平台、鐵道文化園區、國家漫畫博物館、刑務所官舍群、台中州廳及大屯郡役所，以及許多仰賴中央資源挹注的改革與建設，都是黃國書一直以來奮鬥打拼的成積。守住關鍵的一席，都絕對不可能也不應該排除黃國書。他表示會找黃國書談談「畢竟黃國書的決定也是為民進黨好」。

江肇國表示，他尊重黃國書委員的決定，也認同「團結勝選最重要」的說法，民進黨下周展開黨內初選登記，自己是否登記參選？江肇國說最近持續走訪地方，「等議會臨時會結束後，會有清楚決定」。

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