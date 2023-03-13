黃國書為「線民案」宣佈不再選立委　綠營兩新星受矚目

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黃國書今（13）日中午宣佈不再參選立委連任，他在臉書寫下「我要為當年犯下的過錯再一次向社會深深道歉。我將遵守承諾，不再參選立委連任。也請民進黨中央無須為我特別考量，就照既定的初選提名機制走。2024大選將至，懇請支持國書的鄉親，全力相挺民進黨提名的總統及立委候選人，一起為台灣打拼，謝謝大家！」
短短一小時內，上千網友在他臉書按讚，黃國書的台中市第6選區屬台中市舊市區，國民黨可望由該區第一高票市議員羅廷瑋出征，民進黨被討論的人選有市議員江肇國、黃守達及前交通局長王義川。
黃守達表示，20幾年來黃國書在地方的經營與建設，任何人都有目共睹。目前為止仍是中西東南區民調支持度最高的政治人物，「南投經驗告訴我們，民進黨要勝選就必須團結」。
江守達列舉車站大平台、鐵道文化園區、國家漫畫博物館、刑務所官舍群、台中州廳及大屯郡役所，以及許多仰賴中央資源挹注的改革與建設，都是黃國書一直以來奮鬥打拼的成積。守住關鍵的一席，都絕對不可能也不應該排除黃國書。他表示會找黃國書談談「畢竟黃國書的決定也是為民進黨好」。
江肇國表示，他尊重黃國書委員的決定，也認同「團結勝選最重要」的說法，民進黨下周展開黨內初選登記，自己是否登記參選？江肇國說最近持續走訪地方，「等議會臨時會結束後，會有清楚決定」。