2024與柯文哲合作？藍委：國民黨有「男一」會提最強陣容
2024選舉在野陣營整合引關注，民眾黨主席柯文哲昨受訪談及「藍白合」，他直言藍白DNA實在差太多，實際上很多困難。對此，國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳今（13） 日受訪說，2024選舉各政黨都要維持主體性，國民黨除有男一、男二，也有女一、女二，一定會提出最強陣容。
記者翁子竣／台北報導
國民黨副主席連勝文日前拋出2024「藍白合」，喊話應與柯文哲合作爭取勝選。不過，柯文哲昨受訪則表示，「到底現在誰是藍？我都搞不清楚」，現階段他們還是要努力做自己，以後的事以後再講。柯也坦言，還是有很多實際上的困難，DNA實在差太多。
對於柯文哲說法，謝衣鳳今受訪說，所有政黨在2024總統大選議題上，都要維持每一個政黨主體性，國民黨除了有男一、男二，還有女一、女二，絕對會提出最強的陣容 ，以此贏得台灣選民支持，相信不管是中間選民，所有非綠選民一定能期待國民黨陣營是最堅強的。
至於參選呼聲最高的新北市長侯友宜遲未表態，謝衣鳳表示，國民黨有能力提出最強的執政陣容，吸引所有國民支持，大家對於國民黨何時提出總統候選人很期待，「現在也有一點不耐」，但相信總教練、男一與所有願意參與選舉的候選， 一定要盡速展開討論，並提出最強陣容贏得選民支持。