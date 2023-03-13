軍公教調薪有譜？主計長鬆口表態：應考慮調整

2022全年通膨率接近3%，行政院主計總處預估今年全年大約2.1%，國人實質經常性薪資落入負成長，顯示薪水上漲的速度跟不上通膨，立委關切軍公教若再不調薪，恐面臨缺人才困境，對此，行政院主計總處主計長朱澤民今（13）日鬆口表示，人事總處有調整委員會做決策，須經院長同意，但他認為，當物價上漲、實質所得降低時，應該可以調整，否則軍公教2年沒調薪，對他們不公平。
記者鄭妤安／台北報導
根據主計總處2022年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬4417元，年增2.80%，雖是23年來最大漲幅，但因通膨高漲，薪水跟不上物價上漲的速度，去年實質經常性薪資負成長0.15%，創下10年最大減幅。
朱澤民今日赴立法院財政委員會報告業務，並備質詢，過程中表示，去年實質經常性薪資倒退，但實質總薪資還是正成長0.15%，與國外相比，美國、日本、南韓薪資皆呈負成長，分別倒退3%、1.4%及2.3%。
民進黨立委吳秉叡提問，去年軍公教薪水沒有調整，今年是否有考慮調整？若CPI連續兩年超過通膨警戒線，但薪水沒調，將來在吸引人才方面，也會面臨困境。
朱澤民回應，關於軍公教調薪議題，人事總處有調整委員會做決策，若院長同意，將會採行適當措施，但他認為，當物價上漲、實質所得降低時，應該可以調整，加上若今年不調，軍公教就會有2年沒調薪，對他們不公平。