Selina 41歲懷孕！10位演藝圈高齡產婦　女神47歲才生

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徐若瑄在40歲時懷上兒子Dalton，但傳出喜訊沒多久，便診斷出胎位低加上子宮頸閉鎖不全，導致她需長期處於臥床安胎的狀態，為了順利讓兒子出生，徐若瑄打了300多針安胎，生產前48小時，還得停打S蛋白的針，幸虧最後順利產子。
二、李心潔40歲生育
金馬影后李心潔2016年初在臉書上宣布懷上雙胞胎，後於吉隆坡順利產下雙胞胎，兩胎都是兒子。
三、大S徐熙媛38歲生女兒，41歲生兒子
大S懷孕之路並不平坦，當初為了生孩子，茹素多年的她開始吃肉，每三個月就會去看一位新的醫生，後續如願在38歲時誕下大女兒汪希玥，41歲時生下次子汪希箖，2018年4月又傳出懷了第三胎，不過遺憾產檢時，醫生表示無法偵測到胚胎心跳，確定胚胎「發育不全」，評估後終止懷孕。
四、趙小僑42歲生育
藝人趙小僑與劉亮佐結婚後積極求子，在42歲時順利誕下女兒。
五、蘇慧倫44歲生育
玉女掌門人蘇慧倫44歲首次懷孕，所幸剖腹過程非常順利，在老公的陪伴下，不到1小時就成功生下兒子。
六、崔智友44歲生育
韓劇天后崔智友在44歲生下女兒，經紀公司YG娛樂於2020年5月證實喜訊，透露生產後母女均安。
七、劉若英45歲生育
劉若英於45歲喜獲麟兒，在剖腹產下重達2800克的水瓶寶寶。
八、海裕芬45歲生育
海裕芬於45歲產下女兒，並分享女兒的小名為「念念」，因為是各方家族心心念念的孩子，希望孩子能夠感念生命中的美好。
九、林志玲47歲生育
台灣第一名模林志玲於47歲誕下兒子，並於回歸舞台後表述心聲：「希望給大家一點信念和信心，我從來從來沒有放棄過，也相信有一天奇蹟會發生。希望所有的女性朋友，也許很多單身或是未婚的，你可能很茫然，也許有些到現在還是高齡，或是一直想要嘗試（懷孕）還沒辦法做到的，我也是經過非常多的努力，超過10幾次的嘗試，所以不要放棄，要有信念，還有照顧好自己身體很重要，提早就要開始照顧，好嗎？」。
十、林青霞41歲生大女兒，47歲生小女兒
1994年嫁給香港富商邢李㷧後告別影壇，42歲生下大女兒邢愛林，47歲產下二女兒邢言愛。