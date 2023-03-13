《媽的多重宇宙》8大催淚金句！你一事無成、才無限可能
第95屆奧斯卡頒獎典禮在台灣時間今（13）日凌晨登場，今年最大贏家絕對是橫掃國際影壇的《媽的多重宇宙》，主演包括楊紫瓊、關繼威，該片總共橫掃7項大獎，包括最佳影片獎、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳編劇、最佳剪輯、最佳導演，在奧斯卡大放異彩。
記者黃韻文/綜合報導
《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）全球票房破億美元，去年在台灣上映也引起高度討論，該片可說是楊紫瓊從影以來最惡搞、最瘋狂的科幻動作片，但其實深入細看，卻是逼人爆哭的催淚大片。
楊紫瓊飾演因為家庭、事業兩頭燒，忙到崩潰的中年婦女「秀蓮」，原先一無是處的她，突然變成能拯救多重宇宙的神力大媽，在和魔王對戰的過程中，她不只保護了宇宙，也拯救了殘破的自己與親情。看似無厘頭的劇情，卻充滿感人的催淚金句，快一起回顧8大經典。
1、正因為你的一事無成，你才有擁有無限可能。
2、每一次的拒絕、每一次的失望，都引領你來到這一刻。
3、你不是不可愛，每個人總有可愛之處。
4、當我選擇看到事情好的一面，不是我天真，而是我的生存之道。
5、每個新發現都只是提醒我們既渺小又愚蠢。
6、宇宙遠遠大過你所能理解。
7、每個逝去的當下，你都在擔心自己活得不夠圓滿
8、在所有我能去的地方裡，我只想和你在一起。