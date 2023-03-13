《黑暗榮耀2》空姐露點沒必要？劇迷破解真實意義：太強

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就是該鏡頭讓韓網全傻眼，認為「根本沒必要」，即便是19禁的影集，衝擊性畫面被許多人認為「太多」！不過專門解析許多戲劇的「Ki笑人生」就針對該段做出解釋，表示「有看戲劇的人都可以發現，崔惠程跟孫慏悟一直以來都沒有被其他三人當朋友，而文同珢（宋慧喬飾）就是抓準這一點，才會利用他們五人幫自相殘殺」。
「除此之外，我覺得惠程對涏鎮自卑心理也很重要，不管是小時候她們一起出門時，看到朋友背名牌包，自己卻沒有，還是長大後結婚只在意有沒有比涏鎮的大，這些舉動都說明，惠程對涏鎮是自卑的，第13集很多人都在討論，惠程全裸畫面有沒有必要？我認為是有的！那一段是惠程第一次這麼有底氣和涏鎮對抗，因為他已經深信宰寯是她的，惠程手上也已經有涏鎮的把柄，惠程脫掉身上的衣服，也是脫掉她對涏鎮的自卑」。
而不少台灣劇迷也紛紛回應表示「惠程那一段解析的超級好，而且看似是對槓搶男友，其實就是串連了一二季的惠程在五人幫的卑微形象，這個畫面的含義是絕對必要存在的！真的是神劇太強了」、「惠程雖然霸氣拖去那件衣服，但背後其實忍過很多的凌辱，這是她『自認』脫胎換骨的一個畫面，真的非常需要」、「都是19禁了！這樣的鏡頭影射還看不出來嗎！真的仔細看的人都會懂的」。