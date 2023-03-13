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《黑暗榮耀2》空姐露點沒必要？劇迷破解真實意義：太強

▲《黑暗榮耀》第二季近日上架，其中空姐崔惠程（車珠英 飾）在劇中有大尺度裸露戲碼。（圖/車珠英IG）
▲《黑暗榮耀》第二季近日上架，其中空姐崔惠程（車珠英 飾）在劇中有大尺度裸露戲碼。（圖/車珠英IG）

記者張嘉哲/綜合報導

《黑暗榮耀》第二季近日上架，讓不少劇迷看完「五人霸凌幫」的下場之後直呼過癮，不過這季對於視聽覺感光更加衝擊，不僅多了多個演員歇斯底里演出場面，甚至多個裸露鏡頭都不吝嗇，其中空姐崔惠程（車珠英 飾）的裸戲更是大尺度開放，還引起韓網討論，挨批「這沒必要」，不過探討劇情當中這顆鏡頭存在的意義，讓不少劇迷認為其實不能少！

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當時朴涏鎮（林智妍 飾）打給全宰寯（朴成勳飾）都不接，於是直接衝到對方家，結果看到的是空姐崔惠程，還穿著自己買給全宰寯的「男友襯衫」，於是得知全宰寯與崔惠程在偷偷交往，朴涎鎭不客氣的對崔惠程說「搞清楚這件衣服來歷再穿」，沒想到崔惠程就直接把襯衫脫下，露出傲人雙峰，還把襯衫甩向朴涎鎭，霸氣回嗆「那妳拿走啊！」

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▲空姐崔惠程（車珠英 飾）在劇中直接正面露點，引起韓網討論批評。（圖/翻攝Netflix）
就是該鏡頭讓韓網全傻眼，認為「根本沒必要」，即便是19禁的影集，衝擊性畫面被許多人認為「太多」！不過專門解析許多戲劇的「Ki笑人生」就針對該段做出解釋，表示「有看戲劇的人都可以發現，崔惠程跟孫慏悟一直以來都沒有被其他三人當朋友，而文同珢（宋慧喬飾）就是抓準這一點，才會利用他們五人幫自相殘殺」。

「除此之外，我覺得惠程對涏鎮自卑心理也很重要，不管是小時候她們一起出門時，看到朋友背名牌包，自己卻沒有，還是長大後結婚只在意有沒有比涏鎮的大，這些舉動都說明，惠程對涏鎮是自卑的，第13集很多人都在討論，惠程全裸畫面有沒有必要？我認為是有的！那一段是惠程第一次這麼有底氣和涏鎮對抗，因為他已經深信宰寯是她的，惠程手上也已經有涏鎮的把柄，惠程脫掉身上的衣服，也是脫掉她對涏鎮的自卑」。

而不少台灣劇迷也紛紛回應表示「惠程那一段解析的超級好，而且看似是對槓搶男友，其實就是串連了一二季的惠程在五人幫的卑微形象，這個畫面的含義是絕對必要存在的！真的是神劇太強了」、「惠程雖然霸氣拖去那件衣服，但背後其實忍過很多的凌辱，這是她『自認』脫胎換骨的一個畫面，真的非常需要」、「都是19禁了！這樣的鏡頭影射還看不出來嗎！真的仔細看的人都會懂的」。


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