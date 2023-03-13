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楊紫瓊穿仙氣白紗奪奧斯卡影后　5大戰袍雪恥「薯條裝」

▲楊紫瓊憑電影《媽的多重宇宙》奪下「奧斯卡金像獎」最佳女主角大獎，成為歷史上首位「亞裔影后」。一襲Dior高訂白紗羽毛透視禮服，散發夢幻仙氣，雪恥在美國演員工會獎典禮上的「薯條裝」。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊憑電影《媽的多重宇宙》奪下「奧斯卡金像獎」最佳女主角大獎，成為歷史上首位「亞裔影后」。一襲Dior高訂白紗羽毛透視禮服，散發夢幻仙氣，雪恥在美國演員工會獎典禮上的「薯條裝」。（圖／美聯社）

記者蕭涵云/綜合報導

楊紫瓊憑電影《媽的多重宇宙》，一路征服各大典禮封后，今（13）日更勢如破竹地奪下「奧斯卡金像獎」最佳女主角大獎，成為歷史上首位「亞裔影后」。今年自國家評論協會獎、金球獎一路走來秀出5大戰袍，美到讓人難以置信她已60歲；如今更以Dior高訂系列的白紗羽毛透視禮服，搭配Moussaieff高級珠寶，散發夢幻仙氣驚艷奧斯卡，雪恥在美國演員工會獎典禮上、被人戲稱「薯條裝」的Schiaparelli黑金禮服。《NOWnews今日新聞》為大家盤點楊紫瓊封后之路的絕美造型。

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👑奧斯卡金像獎：Dior高訂白紗羽毛禮服，搭配Moussaieff高級珠寶

第95屆奧斯卡頒獎典禮現場，楊紫瓊穿上由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri特別為她打造的高級訂製服，一襲飄逸的象牙白真絲烏干紗長禮服，自胸前愛心領拼接的白色羽毛，宛如流蘇傾瀉而下，並在身後拖曳著浪漫裙擺。頂著一頭浪漫長捲髮的楊紫瓊，更搭配Moussaieff高級珠寶大克拉水滴形鑽石頭飾與不對稱垂墜耳環，增添仙氣。手上則佩戴著她鍾愛的頂級腕錶Richard Mille RM 037鑲鑽款，在柔美中適度展現女力。

▲楊紫瓊穿著由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri，特別為她打造的Dior高級訂製服，佈滿羽毛的象牙白真絲烏干紗長禮服亮相奧斯卡。（圖／Dior提供）
▲楊紫瓊穿著由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri，特別為她打造的Dior高級訂製服，佈滿羽毛的象牙白真絲烏干紗長禮服亮相奧斯卡。（圖／Dior提供）
👑美國獨立精神獎：寶藍斜肩波浪禮服，搭配古典盤髮

獲頒美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神電影獎」中的「最佳主角獎」時，楊紫瓊以帶有東方優雅氣質的盤髮造型，搭配寶藍斜肩波浪禮服，舉手投足間絨質面料折射的光澤展，與立體肩飾邊緣綴上的珠飾光芒相得益彰。適度點綴的小巧耳環與戒指、搭配鑽石扣環高跟鞋，為全身上下帶來雅緻亮點。

👑美國演員工會獎：遭戲稱「薯條裝」的Schiaparelli黑金禮服

於美國演員工會獎頒獎典禮上，楊紫瓊挑戰前衛浮誇作風的Schiaparelli高訂作品，在展現凹凸有致的合身黑色絲絨平口禮服正中間，飾以整排大量金黃色亮片流蘇，對比強烈的造型，讓網友戲稱為「薯條裝」，甚至挖苦是禮盒包裝碎屑？還是隨風搖曳的稻穗？讓向來在紅毯上備受注視的楊紫瓊，難得未受太多好評。

👑金球獎：Armani Privé藍黑亮片多層次禮服，搭配Moussaieff高級珠寶

楊紫瓊於金球獎身穿來自Giorgio Armani高級訂製工坊Armani Privé，一襲藍黑色2022秋冬高級訂製服多層次禮服，整件鑲滿亮片的面料上，還在胸前、要間和裙襬綴上立體珠飾，精準計算的工法為禮服帶來迷人的立體光澤，遠看更凸顯多層次的線條美感。楊紫瓊同樣選戴熱愛的Moussaieff高級珠寶，頗具份量感的長方形鑽石手鐲、項鍊與戒指，光芒四射。

👑國家評論協會獎：剛柔並濟的黑白禮服

楊紫瓊以黑白色系禮服拿下國家評論協會獎，鏤空造型的白色襯衫展現若隱若現的肌膚，搭配腰間束有荷葉飾邊造型的黑色長裙，俐落而幹練地抓著手拿包現身，頗有女強人氣勢，然而上身蜿蜒的鏤空線條、像小裙襬般的荷葉層次，都巧妙中和了強勢感，帶來女性魅力。

▲楊紫瓊以《媽的多重宇宙》獲得「獨立精神電影獎」最佳主角，下一站將爭奪奧斯卡影后。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊以古典盤髮搭配寶藍斜肩波浪禮服造型，奪下「獨立精神電影獎」最佳主角。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊榮登美國演員工會獎影后。（圖／翻攝自楊紫瓊Instagram）
▲楊紫瓊榮登美國演員工會獎影后。（圖／翻攝自楊紫瓊Instagram）
▲楊紫瓊一身閃耀禮服登場，奪下「音樂喜劇類最佳女主角」獎項。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊一身閃耀禮服登場，奪下「音樂喜劇類最佳女主角」獎項。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊獲第94屆國家評論協會獎影后。（圖／翻攝自NBRfilm Twitter）
▲楊紫瓊獲第94屆國家評論協會獎影后。（圖／翻攝自NBRfilm Twitter）

楊紫瓊飛陽明山祈福！點燈出現奇蹟　如願奪奧斯卡影后

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