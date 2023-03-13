經典賽／壯壯親吐無緣應援原因　爆啦啦隊「每天都在哭」

快訊／Selina越南之旅懷孕！驗出兩條線　男友驚喜噴淚

▲Selina男友（左）的正臉照意外被任媽曝光。（圖／翻攝自微博）
▲Selina男友（左）的正臉照意外被任媽曝光。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜/綜合報導

41歲女星Selina錄製Podcast節目公布懷孕好消息，目前肚子裡有了寶貝「小腰果」，為了介紹這個「驚喜」她心情緊張、數度失眠，嬌嗔男友小徐是「始作俑者」，前幾天任媽不小心公布男友長相，還鬧上了新聞，任媽私下跟經紀人說「他也要負點責任吧」，讓Selina忍不住大笑「家賊難防」，表示不想讓他露臉是顧及男友並非圈內人，擔憂他的親友被打擾，還好媽媽挑了小徐比較帥氣的照片曝光。

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▲Selina曬出與男友合照放閃。（圖／翻攝Selina IG）
▲Selina曬出與男友合照放閃。（圖／翻攝Selina IG）
如今情侶檔將迎來小生命，她感恩小徐的出現，「人生中遇見他，是非常意外的一份禮物，很感謝他，我們認真交往1年後，開始討論未來這件事，因為40歲這個年紀不是想生就能生，要不我們試試看，相愛的兩個人如果能生孩子，就是老天爺給我們這個緣分，我們就試試看」，男友也同意這個想法，一起有計劃朝目標邁進。

她透露每個月都會計算經期，如果月事來了就會失落，男友安慰她得失心不要太重，她甚至去算命評估懷孕的可能，被告知2022年有希望，2023年後機率變小，因為去年底排滿度假計劃，讓她以為希望落空，沒想到身心放鬆後，努力了半年終於迎來「小腰果」。

▲Selina與男友一起來看動力火車演唱會。（圖／讀者提供）
▲Selina（第二排左起）與男友一起來看動力火車演唱會。（圖／讀者提供）
她驗孕當下測出兩條線時，忍不住激動痛哭，男友跟著一起掉眼淚，Selina問他是否也很感動，結果小徐說看她哭就想哭，反應相當爆笑，當時約懷孕4、5週；第一次產檢聽到心跳時，讓易感的她再度落淚，感受到小生命的存在很神奇，開玩笑說想買家用超音波機器，提前感受胎動；不過因懷孕身體產生變化，飽受便祕、汗皰疹困擾，一度失眠難以入眠，現在有母親的天性，會很期待孩子成長，小心翼翼呵護「腰果」的成長。

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