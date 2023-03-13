Selina喜爆懷孕！認愛男友1年突當媽 前夫張承中反應曝
41歲女星Selina（任家萱）與前夫張承中（阿中）曾有過5年婚姻，兩人於2016年離婚，但分手後仍是朋友，Selina在2022年認愛小7歲的圈外男友小徐時，還透露曾帶給阿中看過，雙方對彼此的新戀情都相當祝福，今（13）日Selina爆出懷孕喜訊，讓外界又驚又喜，而張承中疑似早就知情，對此事的反應也隨之曝光。
記者賴禹妡/台北報導
Selina近日在微博廣播節目《迎任而解》中第20集宣布懷孕喜訊，並透露現在還不知道孩子的性別，但將寶寶小名取為「小腰果」，原因是之前去越南旅遊時，應該就已經是懷孕狀態，當時對腰果印象特別深刻，消息曝光後，外界立即湧入大量祝福。
Selina分享，她之前就和男友討論過生小孩，沒想到去年底熬夜跨完年後，覺得身體不太舒服，隔幾天驗孕居然驚見兩條線，當下還不敢相信，叫男友再買其他牌子的驗孕棒來測試，後才確定是真的懷有新生命，當場開心到感動爆哭。
至於前夫張承中的反應，根據《自由時報》報導，他表示自己不方便跳出來說什麼，親自問Selina最快，但當被問到會不會當乾爹時，他再度笑答「你們問她啦」，態度似乎間接承認有可能會當乾爹，且對懷孕一事早已知情。