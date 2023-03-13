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Selina爆長4顆肌瘤！「3月孕肚像6月」　婦科名醫揭後果

▲Selina宣布懷孕並自爆子宮有4顆肌瘤。婦產科名醫黃閔照強調，子宮肌瘤絕大多數不會影響到受孕，但有時因為生長位置及大小，可能有早產風險，只要遵照醫囑安胎就不必太擔心。（圖／任真美好提供）
▲Selina宣布懷孕並自爆子宮有4顆肌瘤。婦產科名醫黃閔照強調，子宮肌瘤絕大多數不會影響到受孕，但有時因為生長位置及大小，可能有早產風險，只要遵照醫囑安胎就不必太擔心。（圖／任真美好提供）

家庭消費中心/綜合報導

藝人Selina（任家萱）今（13）日開心宣布自然懷孕，還自爆自己有子宮肌瘤的問題，子宮內還有4顆肌瘤，最大的有4公分，導致自己3月孕肚大到像6個月。台灣婦女健康暨泌尿基金會執行長、新竹馬偕紀念醫院婦產科部主治醫師黃閔照指出，從Selina口述的狀況來看，子宮肌瘤的情況並不會太嚴重，通常來說在懷孕初期受到荷爾蒙分泌及子宮擴大影響，肌瘤可能會變大，但只要不影響到胎兒就不必太擔心。另一方面，子宮肌瘤雖然會有早產的風險，但還是要看肌瘤所在的位置及大小而定，只要遵照醫囑做好安胎，也不須過度擔心。

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根據統計，國內婦女有3成左右都有子宮肌瘤的問題，子宮肌瘤是常見的平滑肌瘤或纖維瘤。黃閔照表示，子宮肌瘤生長的位置及大小，有時會導致女性有出血、經痛等症狀，嚴重時可能會頻尿、便秘。通常來說，只要子宮肌瘤不是長在子宮內膜腔內，女性備孕著床、懷孕就不會有太大的影響。

黃閔照強調，婦女懷孕之後，受到荷爾蒙分泌及子宮逐漸擴大影響，在懷孕初期子宮肌瘤也會跟著變大，不過等到3到6個月之後，就會慢慢恢復，產後也會回到正常的大小。子宮肌瘤有時會導致懷孕婦女有早產的風險，但絕大多數狀況透過一些藥物或休養來安胎即可。

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