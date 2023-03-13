楊紫瓊《媽的多重宇宙》線上看！10大作品還有東方三俠

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📍Netflix
- 《獵魔士：血源》迷你影集：為《獵魔士》前傳，《獵魔士》故事發生的一千多年前，七個被精靈世界排擠的邊緣人相互結盟，挺身對抗力量強大的帝國，楊紫瓊劇中扮演劍術高強的Scian，有人稱讚本劇節奏快速，有楊紫瓊發揮十足的影嚮力。
- 《馬可波羅》第二季：Netflix 原創影集，由約翰·富斯科編劇，楊紫瓊將在新一季中飾演來自百眼（吳永志飾）過往的神秘人物。
- 《臥虎藏龍：青冥寶劍》：楊紫瓊飾演赫赫有名的女俠俞秀蓮，為了保護青冥寶劍而重出江湖，以免這把傳奇之劍落入邪派魔頭戴閻王手中。
- 《神鬼傳奇3》：布蘭登費雪扮演系列男主角瑞克，楊紫瓊則演長生不死的女巫，兩人的孩子在冒險中發生感情。該片預計3/31下架。
- 《善惡魔法學院》：Netflix奇幻電影，不但有奇幻魔法世界觀，還有莎莉賽隆、楊紫瓊、凱莉華盛頓、勞倫斯費許朋等大咖演出，楊紫瓊飾演善學院資深教授。
- 《警察故事III超級警察》：1992年上映，由成龍、張曼玉及楊紫瓊主演，楊紫瓊飾演國際刑事科長楊建華。
- 《尚氣與十環傳奇》：Marvel首部以華裔為主角的超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》由梁朝偉、劉思慕、陳法拉、楊紫瓊以及元華等人主演，楊紫瓊在裡面飾演尚氣的上師兼姨母。
- 《東方三俠》：是1993年上映的一部香港動作科幻電影，由杜琪峯執導，梅艷芳、楊紫瓊與張曼玉三大女星首次合作演出。楊紫瓊飾演陳公公部下，受陳公公所束縛及命令下偷取隱形衣，使用武器為九節鞭。
- 《瘋狂亞洲富豪》：改編自暢銷全球的知名小說，劇中描寫一名紐約客陪伴男友到新加坡參加他最好的朋友的婚禮，因此引發的一連串事件，楊紫瓊飾演尼克母親、菲利普妻子。
- 《臥虎藏龍》：2000年武俠電影，由李安執導，由周潤發、楊紫瓊、章子怡、張震等擔任主演，影片獲第73屆奧斯卡最佳外語片獎以及第37屆金馬獎最佳劇情片，並入圍第73屆奧斯卡最佳改編劇本獎。