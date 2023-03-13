出書回顧「卡管案」　管中閔：搞我的人、我永遠不會忘記

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葉俊榮於2018年12月24日，宣布對台大校長遴選委員會的決議「勉予同意」、2019年1月8日管中閔正式上任後，終於結束台大354天校長遴選爭議及565天無正式校長的情況。
《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》由楊渡訪談這起事件相關人士，包含管中閔及台大校長遴選委員會召集人陳維昭等，記錄事件始末，再輔以管中閔的18篇心情記事，作為補充。
管仲閔在致詞時表示，台大校長遴選事件發生於2018年，當時執政黨和政府，傾全力發動行政、立法、司法、監察四權，並鼓動網路和媒體，對他進行全面攻擊，不僅粗暴蠻橫干涉大學自治、否定台大校長遴選結果，還威逼校長遴選委員會的遴選委員、對他個人極盡羞辱與壓迫，這起關乎台灣大學自治、高教發展的歷史事件，當然要留下紀錄、不該船過水無痕，這就是出書緣起。
他認為自己身處風暴中心，若要作為歷史書寫，非恰當執筆者，因此請諸多台灣史著作的楊渡，以全面回顧、正反意見並陳方式，留下這段歷史的全紀錄，再併以他個人的心情記事，作為事件側寫，也是他的「劫後餘生錄」，想趁大家記憶猶新時，重新喚起大眾記憶，如此荒謬絕倫的事情不過就發生在4、5年前的台灣，希望大眾記憶歷史、學到教訓。
管仲閔提到，感謝非常多人挺身而出，支持他度過這段時間，時任人事主任黃韻如，不受任何壓力或威逼扭曲，堅持做好她在遴選台大校長過程中的工作，敬業的精神是事務官的代表，還有很多人都關心大學自治議題。他強調，「幫助過我的人，我永遠都記得，搞我的人，我也不會忘記。」
談到遴選風暴最痛苦的一段時間，楊渡說，作為一個學人跟政客最大的不同，學人更重視清白和聲譽，在所有攻擊中，管仲閔最無法接受的就是被說學術抄襲，當時他憂鬱到極點、全身劇痛、焦灼，壓力大到視網膜剝離，連同心臟也疑似有受傷。諸多攻擊政客可以承受，但一般人卻難以承受，何況是愛惜學術聲譽的管仲閔。
管仲閔指出，那確實是一段非常痛苦的過程，但還有一件讓他極為氣憤的事情，當年要動眼睛手術的前一天，收到朋友聯繫，堅持要到醫院看他，朋友說工作單位收到通知，要查跟管所有來往紀錄，他問朋友是什麼單位，朋友只敢在紙上寫下「監察院」3個字，看完還馬上收回去。
管仲閔苦笑稱，這種情節只有在情報電影裡看過，但這只是開始，後來還查了所有他來往的協會、基金會、公司、學校，連多少學生修課、指導學生寫了什麼，都要逐筆交代，甚至查了他20年報稅資料、想找出有無違法，最後只查到他有寫稿。
而前行政院長陳冲在會中稱管仲閔挺過很多苦難，卻還能心理健康處理事情，這是擔任領導人很重要的條件，當場拱管仲閔選總統。管仲閔則回應，台大校長已是他最期待、最珍貴的職位，除了這個職位，不會再想別的。
被問及事件發生後，當時的教育部長潘文忠請辭又回鍋，這與管中閔不續任台大校長是否有關？
管中閔說，不續任跟潘文忠沒有關係，自己也曾跟潘表示過，對他完全沒有懷恨在心，因為自己也做過行政工作，了解面臨很多事情會左右為難，所以潘當時選擇辭職，就可以看出他的態度，個人對潘沒有抱怨；自己之所以不續任最大原因是年紀，大部分都是50出頭當校長，後來不知道怎麼搞得拖到校長年齡就變大了，加上他也覺得這4年盡自己所能，對當時遴選委員會不負所托，便想在適當的時間點離任。