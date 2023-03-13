Selina懷孕「子宮裡有4顆肌瘤」 醫師：長這2處得剖腹產
任家萱（Selina）今無預警宣布懷孕12周喜訊，自曝「子宮裡有4顆肌瘤，最大的那一顆可能和胎兒一樣大」。婦產科醫師張瑜芹接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，受到賀爾蒙變化影響，肌瘤可能在孕期中長大而出現局部腹痛狀況，若長的位置靠近子宮下段或子宮頸處，「因為擋住出生的產道，而必須選擇剖腹產。」
記者徐銘穗/綜合報導
Selina在電台中分享懷孕的種種心情和症狀，雖然懷孕初期本來就容易有脹氣狀況，但她的肚子大到離譜，連旁人都以為已經懷孕6個月，她坦言肚子除了有脂肪和胎兒外，2022年健檢檢查出還有4顆肌瘤，最大的一顆有4公分，所幸長肌瘤的位置不影響寶寶發展，自嘲：「現在肚子非常飽滿。」
婦產科醫師張瑜芹表示，子宮肌瘤最常見的症狀就是「沒有症狀」，許多人是在懷孕或是健康檢查才發現。一般來說肌瘤不會影響胎兒，但是在孕期中，因為體內賀爾蒙的變化，肌瘤有可能長大，造成孕期中可能有局部腹痛的狀況，另外如果肌瘤長得位置靠近子宮下段、靠近子宮頸的位置，則因為擋住出生的產道，而必須選擇剖腹產。
不過，張瑜芹也提醒孕媽咪要放寬心，只要定期回診產檢，有狀況就是自行提前至婦產科門診或是到產房急診檢查，保持愉快心情，開開心心準備迎接新生命的到來。