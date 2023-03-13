Selina演藝之路坎坷惹心疼！出道22年「歷經人生三打擊」
41歲女藝人Selina（任家萱）去年大方認愛圈外男友「小徐」，小倆口感情穩定，今（13）日驚喜宣布「要當媽媽了」，懷孕消息曝光後，讓藝人好友、粉絲們又驚又喜，紛紛獻上祝福。回顧Selina的演藝之路，出道22年的她，可以說是演藝圈的勵志代表，這些年歷經「人生三大打擊」灼傷意外、婚變和倒嗓，但她仍樂觀面對，不放棄希望，S.H.E其他兩位團員Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）也始終陪伴著她，三人好感情有目共睹。
記者郭佩蓉/綜合報導
當年從北一女、師大畢業的Selina，其實本來有個老師夢，豈料參加選秀節目意外拔得頭籌奪下冠軍，自此展開演藝之路，和Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）組成女子團體S.H.E，成為華人地區具有代表性、影響力和知名度的女團之一，S.H.E出道至今，專輯總銷售量在全球累積多達5390萬張，位居全球女子團體專輯銷售量第七名，亦是臺灣甚至華人世界最長壽及唱片銷售量最高的女子團體，並有「亞洲女子天團」美譽。
直到2018年，S.H.E與老東家華研國際合約到期不再續約，三姝後來各自發展，單飛不解散，不過三人感情依然濃厚、情同手足，也互相稱對方為「老婆」，好感情無人能敵。時間拉回到2010年，當時將演藝觸角伸向對岸戲劇圈發展的Selina，因為拍攝一場爆破戲扭轉了原本如日中天、輝煌的演藝生涯，當時她全身多達54％的面積遭嚴重灼傷，震驚華人演藝圈，後來積極接受治療、復健，浴火重生，2011年推出首張個人迷你專輯《重作一個夢》，2012年與Hebe、Ella合體擔任《第23屆流行音樂金曲獎》表演嘉賓，並宣告S.H.E回歸，同時Selina也宣告正式復出，在這期間未婚夫「阿中」張承中對她不離不棄，始終相伴在旁，兩人也於2011年結婚，但婚姻僅維持5年，2016年離婚收場。
挺過灼傷、婚變，原以為Selina接下來的演藝生涯都會非常順利，豈料在2018年S.H.E「十七」演唱會上被發現嗓音走鐘，喉嚨聲音出現異狀，到處求醫也找不出病因，「唱歌」這件事也造成她心理上的壓力，原本預計要發行個人第二張專輯，目前與唱歌有關的工作都暫時無限期停擺，等待聲音恢復才會開始唱歌，現階段將專心主持工作。2022年，Selina在10月31日生日當天推出個人首次主持Podcast節目「迎任而解」，目前固定每周一中午12點上架更新，同時，她也是透過此節目宣布懷孕喜訊，即將成為人母，她也興奮表示：「我懷孕了，我是說真的，開放大家尖叫一分鐘，我真的要當媽媽了！」而肚子裡的寶貝則取名為「小腰果」。