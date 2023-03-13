Selina選313公布懷孕藏玄機！盼牠驚喜出現：來當我女兒
Selina去年大方認愛男友「小徐」，收到滿滿祝福，今（13）日在Podcast節目《迎刃而解》宣布懷孕大驚喜，寶貝取名為「小腰果」，她透露選擇這個曝光方式有兩個原因，第一是想先告知準時收聽節目的粉絲，展現寵愛鐵粉的心情，而決定在這天公布，是因為313是昔日愛犬Pinky過世的紀念日，「這永遠在我心中是個很重要的日子，今天是Pinky去當小天使的日子，這是個有趣的連結」。
記者江芷稜/綜合報導
她說身邊姊妹淘都賭「小腰果」是女的，推測是陪伴她15年的愛犬Pinky投胎轉世，「如果可以的話，希望Pinky已經去當天使，在天上看著我們，如果牠來當我的小孩也很棒，因為對我來說，Pinky就是我人生中第一個女兒」，吐露盼愛犬來當她女兒的願望，說完又嚎啕大哭，希望Pinky保佑腰果平安長大，自己不要胖太多。
Selina透露懷孕後有了新身分，身體還在適應中，荷爾蒙產生重大變化，懷孕兩個月時，嗅覺變得異常敏銳，連愛擦的香水都不能聞，平時為避免暈車擦的薄荷棒也不能擦了，很容易覺得噁心、脹氣，吃完飯肚子變得很大，加上還有4顆子宮肌瘤，讓自己有點擔心，還好經醫師評估，不影響新生兒的成長。
彷彿孕婦間流傳的都市傳說，她透露飲食習慣跟著改變，感覺「小腰果」會選擇想吃的東西，身體不像是自己的，從一個米飯愛好者變成麵食主義者，偏愛水餃、餛飩，愛吃甜食的男友小徐，拚命幫她煎鬆餅，「我現在很愛喝紅茶，小徐很喜歡喝紅茶、吃甜食，很得意地說孩子遺傳了自己」。另外她也愛吃菜跟水果，緊張跟男友說「我是不是懷了個少林寺」？
升格當媽後，平時信心滿滿的Selina，感覺有無與倫比的自信與驕傲，「因為孩子選擇了我，讓我備感光榮」，感嘆身體比想像中的好，沒想到過了40歲，還能以自然受孕的方式迎接新生命，現在要好好照顧自己，不能隨便熬夜、喝酒，「因為我覺得自己是個幸運的人」。