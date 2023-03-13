不滿中市府違法追加購物節3億多預算　綠議員舉牌抗議

我是廣告 請繼續往下閱讀
但市府今（13）日在臨時會提出100多億追加減預算中，除了購物節原編列的4600萬，再度以「消費金喜送」名義追加3.5億元，另有APP相關活動1千多萬元，總經費超過4億元，引起綠營議員砲轟。
市議員施志昌要求主計單位說明預算如何分配，得知其中3億3千多萬是獎金，他質疑經發局長張峯源，為什麼上一屆已決議不得追加，還是照樣編列？張峯源表示時間太趕來不及，明年一定照辦。
但綠營不滿張峯源說法，黃守達說，若議會通過的共識無法被尊重，為什麼還要開會？市府換個名字叫「消費金喜送」，就想為購物節重新闖關，有尊重市民嗎？張芬郁說，過去4年來投入購物節的預算，從1980萬一路飆升至3億多，實際效益卻有限，她質疑市府大灑幣，是想搭一個鑽石舞台，讓市長盧秀燕可以直達凱達格蘭大道。
周永鴻指市議會已決議不得追加購物節預算，市府還送來，不僅羞辱市議會，「以後讓政治系的學生怎麼看」？江肇國也說，如果此案通過，置台中市議會尊嚴於何處？朝野互動將沒有信任基礎。
江肇國提議清點人數，議長張清照宣佈休息10分鐘，國民黨團趕緊甲級動員，以備表決時展現人數優勢，民進黨團則在議場內舉牌抗議。最後張清照宣布此案抽回，留待下次會議再提案討論。