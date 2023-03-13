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不滿中市府違法追加購物節3億多預算　綠議員舉牌抗議

▲民進黨議員不滿中市府違反預算法精神，將購物節預算換個名字想偷渡審查，在議場舉牌抗議。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.13）
▲民進黨議員不滿中市府違反預算法精神，將購物節預算換個名字想偷渡審查，在議場舉牌抗議。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.13）

記者顏幸如／台中報導

台中市議會今召開臨時會審查追加預算，民進黨議員批評市府「消費金喜送」3.5億元，根本是被要求不得追加預算的購物節，換湯不換藥企圖闖關，堅持不審查，國民黨一度要求表決，最後議長張清照宣佈將該案從原本預算中抽回，不在這次臨時會審查，暫時平息風波。

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台中市購物節已連辦3年，由於往年都以先編幾千萬本預算，再追加預算的方式處理，但前年預算總金額高達3億多元，議員認為有違預算法精神，去年經朝野協商，要求將購物節全部編入本預算內，以後不得以任何理由追加預算。

但市府今（13）日在臨時會提出100多億追加減預算中，除了購物節原編列的4600萬，再度以「消費金喜送」名義追加3.5億元，另有APP相關活動1千多萬元，總經費超過4億元，引起綠營議員砲轟。

▲張芬郁認為台中購物節並未真正活絡經濟，充其量只是透過大灑幣，拉高盧秀燕的政壇聲量。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.13）
▲張芬郁認為台中購物節並未真正活絡經濟，充其量只是透過大灑幣，拉高盧秀燕的政壇聲量。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.13）
市議員施志昌要求主計單位說明預算如何分配，得知其中3億3千多萬是獎金，他質疑經發局長張峯源，為什麼上一屆已決議不得追加，還是照樣編列？張峯源表示時間太趕來不及，明年一定照辦。

但綠營不滿張峯源說法，黃守達說，若議會通過的共識無法被尊重，為什麼還要開會？市府換個名字叫「消費金喜送」，就想為購物節重新闖關，有尊重市民嗎？張芬郁說，過去4年來投入購物節的預算，從1980萬一路飆升至3億多，實際效益卻有限，她質疑市府大灑幣，是想搭一個鑽石舞台，讓市長盧秀燕可以直達凱達格蘭大道。

周永鴻指市議會已決議不得追加購物節預算，市府還送來，不僅羞辱市議會，「以後讓政治系的學生怎麼看」？江肇國也說，如果此案通過，置台中市議會尊嚴於何處？朝野互動將沒有信任基礎。

江肇國提議清點人數，議長張清照宣佈休息10分鐘，國民黨團趕緊甲級動員，以備表決時展現人數優勢，民進黨團則在議場內舉牌抗議。最後張清照宣布此案抽回，留待下次會議再提案討論。

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