《媽的多重宇宙》抱7大獎！卻有人看到睡著 網點出1關鍵
電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）今天(13日)在第95屆奧斯卡獎大放異彩，抱走最佳影片大獎、最佳導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯等7項大獎。不過，卻有網友說他當時進戲院觀賞，「結果第一次在戲院睡著」，問說「只有我看不懂嗎？」不少網友回應點出是「翻譯」問題。
記者徐銘穗/綜合報導
楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》在台灣討論度相當高，先是去年在金馬奇幻影展獲得熱烈回響，接著4月正式上映後也吸引不少觀眾買票進戲院，票房一度擊敗了《怪獸與鄧不利多的秘密》奪冠。不過，卻因字幕被批評嚴重「超譯」引發正反兩面討論。
原PO分享，當時《媽的多重宇宙》上映時，他和朋友進戲院觀賞，「想說多重宇宙題材，預告片又有點搞笑，應該蠻輕鬆詼諧的」，沒想到他卻「第一次在戲院睡著，對不起荷包君」。
網友看完紛紛留言，「翻譯問題」、「就…得獎片」、「就一個發神經老太婆」、「王安石、武媚娘、咒迴戰術」、「可能是你看了旁白鴿翻譯的字幕」、「你懂闢！等等被翻譯嗆你沒內涵」。
不過實況主殺梗（Xargon）認為，《媽的多重宇宙》拿7大獎是實至名歸，「和老婆（林姵君）都覺得這部很神，尤其是體驗當了爸媽後的生活後，老婆還去二三刷」。而新譯版《媽的多重宇宙》將於即日起至15日之間，在台灣影院重新上映IMAX版。