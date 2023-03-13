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《媽的多重宇宙》抱7大獎！卻有人看到睡著　網點出1關鍵

▲楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》抱走第95屆奧斯卡獎影片大獎、最佳女主角等7項大獎，但有網友說看不懂劇情。（圖／双喜電影提供）
▲楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》抱走第95屆奧斯卡獎影片大獎、最佳女主角等7項大獎，但有網友說看不懂劇情。（圖／双喜電影提供）

記者徐銘穗/綜合報導

電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）今天(13日)在第95屆奧斯卡獎大放異彩，抱走最佳影片大獎、最佳導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯等7項大獎。不過，卻有網友說他當時進戲院觀賞，「結果第一次在戲院睡著」，問說「只有我看不懂嗎？」不少網友回應點出是「翻譯」問題。

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楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》在台灣討論度相當高，先是去年在金馬奇幻影展獲得熱烈回響，接著4月正式上映後也吸引不少觀眾買票進戲院，票房一度擊敗了《怪獸與鄧不利多的秘密》奪冠。不過，卻因字幕被批評嚴重「超譯」引發正反兩面討論。

▲原PO先前和朋友進戲院看《媽的多重宇宙》，表示因看不太懂劇情而第一次在戲院裡睡著，發問「只有我看不懂嗎？」（圖／翻攝自PTT）
▲原PO先前和朋友進戲院看《媽的多重宇宙》，表示因看不太懂劇情而第一次在戲院裡睡著，發問「只有我看不懂嗎？」（圖／翻攝自PTT）
原PO分享，當時《媽的多重宇宙》上映時，他和朋友進戲院觀賞，「想說多重宇宙題材，預告片又有點搞笑，應該蠻輕鬆詼諧的」，沒想到他卻「第一次在戲院睡著，對不起荷包君」。

網友看完紛紛留言，「翻譯問題」、「就…得獎片」、「就一個發神經老太婆」、「王安石、武媚娘、咒迴戰術」、「可能是你看了旁白鴿翻譯的字幕」、「你懂闢！等等被翻譯嗆你沒內涵」。

▲部分網友認為看不懂《媽的多重宇宙》原因出在院線版的字幕「翻譯」。（圖／翻攝自PTT）
▲部分網友認為看不懂《媽的多重宇宙》原因出在院線版的字幕「翻譯」。（圖／翻攝自PTT）
不過實況主殺梗（Xargon）認為，《媽的多重宇宙》拿7大獎是實至名歸，「和老婆（林姵君）都覺得這部很神，尤其是體驗當了爸媽後的生活後，老婆還去二三刷」。而新譯版《媽的多重宇宙》將於即日起至15日之間，在台灣影院重新上映IMAX版。



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