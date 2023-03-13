轟蔡政府不願解決低薪問題　國民黨團提「3項修法草案」

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根據主計總處統計，2017年每人每月總薪資為5萬480元，到了2022年為5萬7718元，在蔡政府執政6年期間，增加7310元；若考量通膨因素，幾乎沒有成長，近2年實質薪資還呈現負成長。曾銘宗分析，從過去經濟成長來看，老闆分得更多，員工更少。81年受雇人員報酬比例為51.1%，到了2020年僅有45%，換句話說，經濟發展得成果，辛苦的勞工，分得越來越少，曾銘宗要問問蔡政府，這樣公平嗎？
曾銘宗說，既然蔡政府對改善低薪問題，消極不作為，因此，國民黨團主動提出《公司法》、《證券交易法》及《中小企業發展條例》等3項修法草案，呼籲民進黨委員一起來支持，盡速改善國內低薪狀況。
國民黨團書記長謝衣鳳表示，2017年蔡英文總統告訴國人，明年將終結青年低薪問題；現在是2023年，年輕人低薪問題解決了嗎？根據主計總處統計，2022年受雇者每月主要工作經常性收入，在914.6萬名受雇者當中，有59%的人月薪不到4萬元，這就是台灣目前的現況。
再根據主計總處公布歷年工業及服務業受雇員工人數與薪資統計，2013年實質薪資為4萬922元，到了2022年4萬1357元，所增加的幅度連每天吃一顆雞蛋都不夠，顯見台灣低薪問題嚴重，遑論是年輕人，經濟成果根本沒有員工分享。
因此，國民黨團提出《公司法》第235之1條第二項修正草案，「前章程明定應分派員工酬勞之當年度獲利狀況之定額或比率，不得低於同業平均加薪比率。」謝衣鳯指出，此項修法草案將影響160萬家公司，當公司獲利之後，明定加薪比率，不得低於同業加薪比率。
國民黨立委費鴻泰表示，在傳統市場裡，一台斤五花肉從去年底200元漲到260元。在去年一項民調中，有87%同意台灣年輕人薪水太低，對未來沒有希望；個人薪水自認為高薪佔10%、低薪佔46%，這項民調對象為18歲至49歲。
費鴻泰說，實質薪資在2021年至2022年都呈現負成長，通膨越來越高，對年輕人、受薪階級的感受相當高。費鴻泰分析，根據主計總處資料顯示出，近5年起大學生畢業後的起薪過低，且僅成長1158元，而CPI的成長讓受薪階級生活變得更辛苦，經濟成長的果實，並未讓年輕人享受到，貧富懸殊差距日益擴大。
費鴻泰說，國民黨團提出《證券交易法》第14條修正草案，應揭露公司薪資報酬政策，全體員工平均數、中位數和調整情形，去識別化後的董監事個別酬勞，上市櫃公司年後盈餘撥一定比例為員工加薪。費鴻泰進一步提出，目前上市櫃公司都是提撥千分之二做為員工加薪，將建議提高10倍，提撥百分之二。
國民黨立委賴士葆指出，台灣低薪問題嚴重，根據去年底的一項數據調查，民眾對物價上漲非常有感的佔78%、有感的佔21%，兩者相加高達99%。有87%台灣民眾對於政府處理物價的表現不滿意，也悲觀認為物價還會持續上漲。
賴士葆諷刺，蔡英文過去在野時最常說的一句話：「數字是冰冷的，人民感受才是真的。」現在有99%的國人認為物價上漲很離譜，民進黨看起來是無法處理，因此他提出《中小企業發展條例》第36之2條修法草案，鼓勵中小企對員工加薪，加薪部分扣抵費用從130%，提高到200%，對24歲以下年輕人加薪，將提高到220%。
賴士葆指出，台灣中小企業佔整體企業98%左右，共有160多萬家，呼籲立法院經濟委員會盡速排審，民進黨立法院團立委一起共襄盛舉，支持《中小企業發展條例》修法，讓受薪者能夠多一點加薪，一起對抗通膨。