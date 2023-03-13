矽谷銀行風暴！傳ChatGPT之父掏百萬美元 援助初創企業
美國SVB集團旗下矽谷銀行（Silicon Valley Bank），上週爆出鉅額虧損、資金流動性不足，短短48小時內就宣告倒閉，由聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corp.，FDIC）接管，還在華爾街引發恐慌情緒，科技創業圈一片混亂，不少大型科技企業紛紛向有生存危機的新創企業提供援助，包含推出AI聊天機器人「ChatGPT」的母公司OpenAI，其執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《商業內幕》等外媒報導，矽谷銀行一案涉及不少初創企業，矽谷銀行倒閉的當天，阿特曼曾發布多條推文，對可能被影響的初創公司表達關心，打下：「這些在問『我能幫上什麼忙』的投資者們，今天正是向你的初創企業提供緊急現金的時刻，它們需要這筆錢支付工資或做其他事情。不需要文件和條款就會匯錢。」
Rad AI的首席執行長古爾森（Doktor Gurson）透露，阿特曼在1至2小時內就回覆他電子郵件，並提出至少6位數的緊急資金，讓他有錢可以付給他的員工，只要求他在有能力時償還即可，認為在這段艱難時期，一些科技公司將會面臨流動資金問題，但這不是他們的錯，科技業的員工也需要領薪水養家糊口。
阿特曼沒有證實他向Rad AI或任何其他初創公司捐贈的實際金額，古爾森則推測阿特曼已為此至少挹注了100萬美元。阿特曼的兄弟傑克（Jack Altman）也在推特上表示，「山姆今天一直在給被困住的創業公司寄錢，而且沒有文件，只是說等有能力的時候償還就好，真是傳奇。」
不只是阿特曼，美國多名知名風險投資家和創始人，包含金融科技初創公司Brex，也都陸續對被影響的公司施以援手。Brex聯合首席執行長杜布葛拉斯（Henrique Dubugras）指出，已過週末就收到近1000家公司、超過15億美元的援助請求。雖然還不確定來自大企業的援助，是否真的足以讓新創公司度過危機，但後續是否還會引發其他連鎖效，仍然值得關注。