119人受害！網紅小玉販合成A片撈千萬 5女子各獲賠50萬
百萬YouTuber網紅小玉（朱玉宸、26歲），涉嫌利用AI變臉技術DeepFake，將許多名人套用在日本女優身上，製作出成人影片，並以800元或1900元吸引網友加入會員，獲利達上千萬元，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等119人都受害，案經審理，去年12月法院判處朱玉宸及其助理莊炘睿，賠償黃捷及一名空姐各100萬元，近日再判2人需賠償5名受害女子各50萬元，全案可上訴。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，日前小玉等人涉嫌從網路下載女名人照片及影片，並擷取被害人臉部特徵，做出換臉影片素材，再利用DeepFake將其合成到日系女優色情片中，以此吸引大批網友加入會員，並依不同長度的影片收取相應金額；另外加入會員的網友，還可以透過聊天室舉辦的活動，選出下一名受害者。
去年4月本案首度開庭，新北地檢署依個資法、加重毀謗、妨害風化等罪起訴小玉等人，雖然小玉在法庭上當庭認罪，並向受害人道歉，但受害者之一的鄭家純完全無法接受，並在聲明中指出，若小玉跟被害人和解，將會影響刑度，縱使有再多的和解金，都無法彌補被害者所受到的傷害，且此案未來也會持續被報導，如果和解金曝光，恐會遭到更多有心人士嘲諷，這對受害者無疑是2次傷害。
新北地院一審法官審理後，怒斥小玉及其助理莊炘睿行為惡劣，但考量2人認罪並試圖和解，態度尚佳，故依個資法119罪判處小玉5年6月徒刑、得易科罰金198萬元，莊炘睿判3年8月、得易科罰金132萬元。
至於民事方面，共有21名被害人提訴求償，分別由不同法官審理，日前針對黃捷、空姐案，已由同一位法官做出判決，２人各可獲賠100萬，還有一名女YouTuber網紅可得到50萬元賠償，近期再判小玉、莊男需連帶賠償5位受害女子各50萬元。