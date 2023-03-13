奧斯卡得獎華人盤點！李安抱2座小金人 楊紫瓊首封影后
第95屆奧斯卡頒獎典禮今（13）日於美國洛杉磯舉行，《媽的多重宇宙》擊敗《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等勁敵，拿下最佳影片，同時抱走最佳導演、女主角、男配角、女配角、原著劇本、剪輯共7獎，締造首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊、第3位華人最佳導演關家永的紀錄，回顧奧斯卡舉辦95個年頭，李安以同志電影《斷背山》拿下2006年最佳導演最轟動，而香港、越南、馬來西亞等地的華人演員，也備受奧斯卡獎肯定。
記者羅凌筠/綜合報導
出身自台灣的導演李安，以周潤發、楊紫瓊主演的武俠片《臥虎藏龍》拿下奧斯卡最佳外語片，進軍好萊塢多年，他又以同志電影《斷背山》、 改編自小說的劇情片《少年Pi的奇幻漂流》，先後在2006年、2013年2度奪得最佳導演。
來自中國大陸的女性導演趙婷，憑藉一個女人離開自己的小鎮，在美國中西部地區遊歷的故事《游牧人生》，奪下2021年奧斯卡最佳導演，遊走在藝術跟商業之間的她，也曾在進軍漫威宇宙，執導安潔莉娜裘莉的英雄電影《永恆族》。
而到了2023年，導演關家永和丹尼爾舒奈特聯合執導《媽的多重宇宙》，這部片描寫美國華裔移民的故事，父親來自香港，母親來自台灣的關家永，在劇本裡反映自己的成長背景，尤其跟媽媽之間的關係，這讓他一次抱回最佳導演和原著劇本的殊榮。
來自香港的武打巨星成龍，曾在2016年獲得奧斯卡終身成就獎。《媽的多重宇宙》則讓關繼威、楊紫瓊發光發亮，出身越南華僑的關繼威，12歲演出史蒂芬史匹柏的電影《魔宮傳奇》爆紅，此後星途載浮載沉，等待將近40年的時間才演出《媽的多重宇宙》，片中他因應電影宇宙的切換，時而懦弱，時而帥氣，武打戲也毫不生疏，讓他奪得多項大獎。
而華人第一影后楊紫瓊來自馬來西亞，她在電影裡展現驚人的身手跟演技，搭配將近40種造型，把歐巴桑、女俠、明星、廚師、京劇演員等角色都詮釋得靈活靈現，無疑是電影成功最大功臣之一。