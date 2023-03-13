中市茶葉盤商改「務農」　種大麻91株遭逮

台中市第四分局網路巡邏時，發現從事茶葉中盤商蔡姓男子與張姓妻子，均無務農相關背景，卻自知名賣場網站大量購入種植大麻所需器具，研判有種植大麻及販賣重嫌，經報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現這對夫妻檔還夥同48歲徐姓友人，為規避台中警方查緝，刻意在嘉義縣朴子郊區租賃某農舍種植。查扣高達91株大麻盆栽、栽種器具光源燈、培養液等用品，依違反毒品危害防制條例製造第二級毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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台中市蔡姓夫妻是茶葉盤商，見毒品利潤豐厚竟找來徐姓友人分工合作一起種大麻，選定地處偏遠、租金相對便宜的嘉義農舍作為據點，3人分工合作共同輪流栽種，並定期用LINE分享回傳大麻植物養護進度，警方循線追緝趁收成前收網，查扣初估市價達2184萬元的91株「大麻叢林」，訊後全案依毒品罪嫌送辦，檢方聲押蔡、徐2人獲准。
第四警分局分局長李建興表示，大麻係屬毒品危害防制條例所規範的「第二級毒品」，民眾若有製造、運輸、販賣情形，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，提醒民眾勿心存僥倖、以身試法；警方持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，避免毒品危害民眾健康，展現肅清毒品、打擊犯罪之決心。