Selina懷孕當媽媽！曬寶寶超音波照：我的「小腰果」來了
41歲女藝人Selina（任家萱）去年大方認愛圈外男友「小徐」，小倆口感情穩定，今（13）日驚喜宣布懷孕消息，也曝光寶寶「小腰果」的超音波照、媽媽手冊，貼文及照片一出，粉絲們也紛紛獻上祝福：「天啊天啊，恭喜」、「恭喜Selina，超棒超感動」。
記者郭佩蓉/綜合報導
Selina今日在Podcast節目《迎任而解》開心宣布懷孕12周，且是計畫中的事情，並透露現在還不知道孩子的性別，但將小名取為「小腰果」，原因是之前去越南旅遊時，應該就已經是懷孕狀態，當時對腰果印象特別深刻，消息曝光後，外界立即湧入大量祝福。
她也在IG曬出「小腰果」的超音波照，開心直呼：「真心感謝、滿心喜悅，跟大家分享一個好消息！我～懷～孕～了！腰果啊～彎彎的，似微笑的眼睛。上揚的，似笑開的嘴角！媽媽希望腰果是個快樂的小孩！」而好姐妹Ella得知後表示：「好可愛的小名喔，喜歡！」Hebe則說：「小腰果很中性，可男可女，可甜可鹹，可以帶皮也可以去皮，甚至頑皮。」
Selina更笑說：「去年三月，我介紹小徐時寫了首打油詩，公平起見，今年這首打油詩就送給小腰果吧！」她接著寫道：「女人四一一枝花，幸運生命正萌芽，彼此珍惜同步伐，大喜大樂請吃糖，春暖花開，我的腰果也來了。」貼文及照片曝光後，獲得大批網友祝福：「omg 恭喜」、「要一直一直幸福下去喔」、「恭喜姐」、「天哪好值得落下感動的眼淚」。